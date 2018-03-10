Профессор находится в Сантаришкской больнице уже около месяца. Он подчеркивает, что значение независимости дети понимают все лучше.
"Литва на самом деле хороша, даже из больницы. Я вижу всевозможные праздничные мероприятия, особенно в школах. Дети понимают, что Литва - большое дело, а это понимают не все взрослые", – сказал BNS профессор.
"Эта Литва понимает, что она Литва 11 марта, это дети 11 марта. Я поздравляю и их, и их родителей, их дедушек и бабушек – мы живем, хочется верить, что идем на поправку и идем вперед", – прибавил он.
По словам Ландсбергиса, Литва действительно идет вперед, несмотря "на все препоны, грехи и подвохи".
По его словам, этого в Литве еще довольно много, но в общем – положение здоровое. Профессор сказал, что по случаю этого дня независимости хочет призвать не забывать об идеалах Саюдиса.
"Люди, которые тогда делали политику – новую политику, пришли не из политических партий и структур власти, а из самой жизни. Они верили в будущую хорошую Литву и мало думали о том, какую выгоду они сами получат в результате", – сказал Ландсбергис.
"Меня охватило такое чувство, что Литва может быть и будет лучше. Люди хотели этого. Я очень желаю, чтобы и сейчас люди хотели: чтобы Литва была лучше, чтобы ложь, коррупция, кражи были не нормой, а то, чего не потерпят", – сказал профессор.
Он провел в больнице и 16 февраля, когда Литва отмечала свой столетний юбилей.
11 марта 2018 года в Литве также отметят 100-летие со дня рождения командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.
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