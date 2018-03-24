Ландсбергис в своем выступлении сказал, что несколько месяцев назад, когда была начата подготовка к этому заседанию Совета, казалось, что заседание будет посвящено решению технических моментов.

"Однако с каждой неделей становилось ясно, что политических вопросов становится все больше", – сказал Ландсбергис.

Главная тема, которую он поднял на заседании - это будущее политических партий.

"Наверное самый яркий сигнал – это слова одного из глав страны о том, что все политические партии в Литве ведут себя неправильно, и это слышим сказал он, заметив, что надо говорить о политическом будущем партии.

Ландсбергис вернулся из командировки в Брюссель и рассказал однопартийцам о речи Ангелы Меркель, которая заметила, что никогда раньше ее партия не ощущала такой осады антисистемных организаций, которые ставят под сомнение деятельность старых партий.

"Она не указала выхода из этой ситуации, просто сказала, что мы переходим в новую реальность и должны будем ответить на серьезные и фундаментальные вопросы, как жить дальше", – сказал Ландсбергис.

По его словам, в Литве наблюдается такая же ситуация. "В Литве на слуху тема - есть ли будущее у партий. И это в то время когда наши коллеги из других традиционных партий, казалось бы, делают все, чтобы убедить в том, что будущего нет", – заметил лидер консерваторов.

"Вызовы либералов и все прочее создают вакуум для образования новых – или радикальных движений, как в Германии, или недолговечных движений, которые несут одну весть - партии больше не нужны", – сказал Ландсбергис.

В ответ на создавшуюся ситуацию он предлагает обеспечить открытость, дорогу молодежи, дисциплину.