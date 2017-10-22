Важные для страны события перевернули жизнь семью Ландсбергисов.

"Та статуя Марии появилась как раз в январские ночи, может, 10 или 12–13 числа. Я помню, было много людей, которые пришли защищать Верховный совет. Фойе, лестница на второй этаж, я иду в свой кабинет, а на лестнице женщина подает мне статую Марии и говорит: она будет оберегать вас в течение 9 дней. Я не знаю, почему, но мне запомнилась эта гарантия, что 9 дней я буду жив. Потом в моем кабинете она и стояла, пока я там был до конца 1992 года", – рассказал профессор.

Дом Ландсбергиса в микрорайоне Жверинас – словно музей живой истории, где хранятся вещи, рассказывающие о кровавых событиях 13 января 1991 г.

В рабочем кабинете профессора, куда посторонним вход воспрещен, лежим много дел того периода, документов и книг.

Мало кто знал, что именно в этой комнате состоялось первое неофициальное заседание Саюдиса, на котором профессору предложили пост председателя Верховного совета. Эта должность перевернула всю жизнь Ландсбергиса, чета Ландсбергисов тогда же отказалась от выхода на заслуженный отдых.

"Очень изменило жизнь, надо было привыкать к иным условиям. Все бытовые хлопоты легли на мои плечи", – рассказала супруга профессора Гражина Ландсбергене.

11 марта 1990 г. Верховный совет во главе с Витаутасом Ландсбергисом подписал Акт о восстановлении независимости. После 50 лет оккупации Литва снова стала независимым государством. Однако Кремль не хотел это признать, поэтому стал вносить разлад между людьми и властью. Сначала почти в четыре раза повысили цены на продукты.

"Первый план был такой - люди протестуют против повышения цен, жители недовольны властью Саюдиса, требуют уйти в отставку, а когда появляется опасность, угрожающая людям, советская власть должна вмешаться", – вспоминал Ландсбергис.