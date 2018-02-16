"Здесь я видел и первую советскую оккупацию и начало войны. Я здесь все видел, я не был очень маленьким, мне было восемь лет. Все было ясно, ведь все пели песенку: "Желтый, зеленый, красный, вот наш настоящий флаг. Вернется из-за границы Сметона и закончится вся эта чертовщина", – рассказал профессор.

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По его словам, увидев, сколько людей покидает Литву, он придумал свое предложение. По словам Ландсбергиса, надо, чтобы в аэропорту играла музыка.

"Не балалайки, а: "Плечом к плечу, эй, мужчины, кто может. Встав в ряды за любимую страну, поднимем нашу Литву". Вы идете поднимать или сбегаете? Как будто эти люди не понимают, что они сейчас - будущее Литвы", – сказал Ландсбергис.

Он также предположил, как будет выглядеть Литва 11 марта. Будет ли она также украшена триколорами, или это уже будет неактуально, поскольку огонь перегорит? Как сказал Ландсбергис, можно много говорить, но настоящая любовь к родине должна идти из сердца.

"Если в сердце нет любви к родине, если разрешаешь унижать страну, марать ее и зловредно смеешься, когда над Литвой насмехаются, так чего ты стоишь, бедный литовец? Любовь к родине - это та же любовь. Она либо есть либо ее нет", – сказал профессор.