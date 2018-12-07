"Надо спрашивать у Путина. На самом деле эволюция Путина от Трампа к Паксасу была бы очень своеобразной. Трамп не хочет с ним (Путиным) ни здороваться, ни разговаривать из-за новой агрессии (в Украине), он ясно сказал, что не встретится с ним, пока тот не отпустит украинских моряков и военных", - не скрывая иронии, сказал Ландсбергис.
Профессор сомневается, что после такого заявления президента США Дональда Трампа Путин в качестве компенсации сотрудничества выбрал бы Роландаса Паксаса.
"Не вижу тут ничего, что отличалось бы от детского сада", - сказал Žinių radijаs Ландсбергис.
Напомним, что отстраненный с поста президента Литвы путем импичмента Паксас заявил, что был в Москве и встречался с Путиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками. О своем визите он сообщил 6 декабря на пресс-конференции в Вильнюсском аэропорту, куда прилетел из Москвы.
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