В письме сказано, что президента Далю Грибаускайте "подсунул" сам Ландсбергис, а последнее десятилетие было одним из самых черных в истории Литвы.
На это отреагировал Витаутас Ландсбергис.
"Я буду некорректен. Литвой правит Витаутас Ландсбергис. – так заявил нынешний руководитель парламента Р.К. - Слово "некорректный" не подходит для характеристики такого водяного пузыря. Я бы нашел другое слово, но останусь корректным. Метан на дне - всего лишь метан, не загрязнение, не энергетика. Разве что крупица удобрений. А скорее всего – попытка оживить враждебность к мнимому разрушителю советских колхозов и этим как-то помочь своему кандидату. Господи помоги, то есть, бог Перун", – писал в фейсбуке Ландсбергис.
Ландсбергис отреагировал на письмо Карбаускиса (62)
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