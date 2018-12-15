13 декабря Центр восточно-европейских исследований в Вильнюсе провел годовую конференцию, на которой профессор высказал свои мысли о том, чего Литве удалось добиться за 15 лет в Евросоюзе и какие угрозы он видит на сегодняшний день.

Профессор убежден, что Литва много сделала для расширения демократии в Европе.

"В самом начале Литва на самом деле участвовала в значимом деле - в расширении и увеличении демократического пространства. Поскольку одним из наиболее важных факторов для Литвы была возможность изменения окоченевшей, террористической и бесчеловечной Восточной империи. Литва была в числе тех, кому удалось оторваться больше других, тем самым мы защитили и сам принцип, что линия Молотова-Риббентропа не была размечена навсегда. Там сначала была такая установка: пусть этот проклятый запад забирает поляков, румын, чехов и венгров, но остальные уже навеки наши. Однако нам удалось это преодолеть", – сказал профессор.

Он убежден, что Литва способствовала изменению развития ЕС.

"И мир был бы совсем иным. Это мы так сделали, тут нечего стыдиться, хотя нас пытаются пристыдить, говоря, что мы способствовали величайшей глобальной катастрофе. Это, конечно же, глупости, а мы из-за глупостей не спорим", – сказал Ландсбергис.

Говоря о прогрессе Литвы, он упомянул ее самостоятельность. По его словам, когда "Литва выходила из тюрьмы", надо было убедиться, способны ли мы жить самостоятельно, выбирать свое настоящее и будущее.

"Мы не представляем собой отдельный островок в мире, мы движемся в этом мире вместе с ЕС, на который хотели ориентироваться и с ним объединиться, чтобы не оставаться в вечной тюрьме. Как мы используем эту альтернативу? Мы не до конца еще осознали, что времени у нас мало. Сейчас мы начинаем немного пугать себя, смотрите, вам осталось несколько лет и вас перестанет кормить кормилица, вам придется доить себя, и вот нам уже становится страшно, сможем ли мы. Вот в чем вопрос", – сказал профессор, упоминая о снижении финансирования.

Он поднимает вопрос, готовы ли мы к этому, готовились ли, зная, что у нас есть 20 лет.

Говоря о вызовах в сфере безопасности, Он упомянул, что нельзя оценивать благосостояние только с экономической перспективы.

"У нас есть кому давать экономическое благосостояние, но мы никогда не думаем о том, что такое благосостояние. Будто это только экономическое понятие – якобы люди больше довольны, поскольку им добавили к пенсии 10 евро. Так всегда думают, но это неверно. В первую очередь надо думать иначе – довольны ли люди, хорошо ли им в той среде, которую они продолжают создавать? Дорожат ли достигнутым, и хотят ли, чтобы было еще лучше. Или они недовольны и ругают то, что есть, ждут какого-то человека, который придет и сделает нам хорошо без особых усилий?", – вопрошал он.

По его словам, Литва хорошо знает, где кроется угроза, кто хотел бы по-прежнему управлять нами, чтобы мы жили так, как нам указывает сила сверху, поскольку якобы она всегда лучше знает.

"Мы - партизаны, мы готовы бороться хотя бы и в одиночку, хоть и последние, но все равно бороться за свой идеал до конца. Но если над не подкосят изнутри, не сделают так, что развенчают идеал и за него не будет смысла бороться. Вот с этим врагом мы не боремся по сути, с этой возможностью, что подкосят изнутри", – Ландсбергис.