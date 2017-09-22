"Это еще одно политическое землетрясение в нашей бедной Литве. С сожалением могу сказать, что прошло 1,5 года с того момента, как начался скандал, выводы не были сделаны, упустили массу случаев очиститься и представить обновленную Партию либералов. Этого не произошло. И я думаю, что, к сожалению, приходится признать, что это уже, вероятно, конец Движения либералов", – сказал BNS лидер консерваторов.
По его оценке, партии не прилагали необходимые усилия для того, чтобы очиститься и вернуть утраченное доверие, поэтому подозрение падает на всю партию.
"Оппонентов, наверное, не убедишь, но мы все время считали либералов нашими ближайшими партнерами. Они не делали шагов для того, чтобы убедить в то, что у них другие стандарты", – сказал Ландсбергис.
Он сказал, что, вероятно, на долю СО-ХДЛ сейчас выпадет задача объединения лиц правых политических взглядов.
В одном из крупнейших дел о политической коррупции литовская правоохрана предъявляет подозрения двум парламентским партиям - Движению либералов (ДЛ) и Партии труда (ПТ). То, что они информированы о подозрениях, в пятницу подтвердили BNS глава фракции ЛД в сейме Эугениюс Гентвилас и временный председатель ПТ Шарунас Бирутис.
По данным BNS, этим партиям как юридическим лицам предъявлены подозрения в торговле влиянием и взяточничестве. Правоохранительные органы сейчас вносят уточнения в окончательные формулировки подозрений в продолжающемся чуть больше года расследовании, в котором в подкупе и торговле влиянием подозревается вице-президент концерна MG Baltic, директор медийных компаний MG Baltic Media и Alfa Media Раймондас Курлянскис, а во взяточничестве, торговле влиянием и незаконном обогащении подозревается экс-лидер ЛЛД Элигиюс Масюлис.
Бывший либерал, член Сейма Гинтарас Степонавичюс в этом расследовании подозревается в злоупотреблениях, экс-либерал и экс-парламентарий, бывший член Вильнюсского горсовета Шарунас Густайнис подозревается во взяточничестве, один из бывших лидеров ПТ, экс-парламентарий Витаутас Гапшис подозревается во взяточничестве и торговле влиянием.
В феврале этого года подозрения в подкупе и торговле влиянием были предъявлены и контролирующему 80 предприятий концерну MG Baltic как юридическому лицу.
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