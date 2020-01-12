На фоне усиления реваншистских настроений в России Литва должна сохранить дух свободы и не утратить волю к самообороне, сказал первый фактический глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис.
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Вы являетесь воплощением того духа, который не склонен к капитуляции, который не сломить. Поддержите его, несите его через Литву, через все слои общества и особенно – молодежи. Литва не может капитулировать", – сказал в парламенте защитникам свободы в 1991 году Витаутас Ландсбергис.

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По его словам, 13 января дало надежду на то, что "сталинская империя зла со столицей в Кремле, рухнет", однако это не произошло и сейчас реваншистские силы в России пытаются воссоздать империю зла.

"Война и смерти людей для них лучше мира и согласия. Надо знать, какой у нас сосед на востоке, и даже со стороны аннексированной Калининградской области. Двуглавое и двухвостое российско-белорусское союзное государство, которое в любой момент может быть запущенно как плоскогубцы давить нас", – подчеркнул Ландсбергис.

"13 января не раздавило, сломались царские плоскогубцы, но волосатые руки по-прежнему чешутся, мы должны быть готовы ко всему", – прибавил он.

Ландсбергис призывал проявлять бдительность и обеспечить соблюдение записанного в Конституции принципа всеобщей обороны.

"Не нужны такие глупости как разоружение граждан в случае чрезвычайной обстановки. Мы видим сейчас такие идеи, кому-то это нужно, ведь есть граждане, которые на законных основаниях располагают оружием для самообороны и могут им воспользоваться для защиты страны. Враг мира и свободы этого боится, помнит литовских партизан, так почему мы сами должны этого бояться?", – сказал он.

"Уже здесь, в парламенте, мы обсуждаем такие законы, начинается оборона Литвы", – продолжил Ландсбергис.

Он призвал не сдаваться и противиться строительству Белорусской АЭС в Островце.

"Кажется, нет в мире другой такой страны, которая после советской агрессии сделала бы Литве такую гадость, как Беларусь в Островце. И за что, в чем Литва провинилась перед сестрой-Беларусью? Но тут мы были бы неправы, вряд ли осталась эта сестра Беларусь, может, она скована, спелената, стала только приложением к империи", – сказал Ландсбергис.

По его словам, Литва не должна забывать, кто "реальный агрессор и корень зла", должна демонстрировать выдержку и решимость не сдаваться, даже если будут говорить, что игра проиграна.

"Уже слышатся такие слова и среди власть имущих. Такой установки не должно быть. Мы должны стоять до конца, не должны принимать эту грязную энергию, не должны платить за эту веревку, на которой нас повесят", – подчеркнул он.

"И пусть Бог решает, где и у кого настанет банкротство и падение. Пусть Литва держится хотя бы духовно", – прибавил он.

В ночь на 13 января 1991 года отряды Советской армии штурмовали Вильнюсскую телебашню и здание Комитета ЛРТ. Во время этих событий погибли 14 мирных жителей, еще 800 получили разные ранения.

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