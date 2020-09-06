Кузница асов подводной войны: как 80 лет назад гитлеровская Германия превратила Клайпеду в базу субмарин

Фокус общественного внимания сместился от коронавируса в сторону новостей о том, как обстоят дела на отечественных курортах. Люди задаются вопросами, чем живут кафе и рестораны, какова заполняемость отелей, как развлечься на пляжах, и что посмотреть на побережье? Между тем историки и краеведы напоминают отдыхающим: Клайпедский край – один из самых уникальных регионов в стране, место, где живет история. Каникулы на Балтийском море не только возможность искупаться, но и повод больше узнать об истории своей страны, ведь когда-то тихие воды Балтики, Куршского залива и реки Данге бороздили настоящие подводные лодки. Кстати, в этом году морская столицы Литвы отмечает своеобразный юбилей – 80 лет назад Клайпеда стала базой немецких субмарин и центром подготовки подводников.

Бравое лето 1940-го

В то время как в Европе уже вовсю полыхала война провинциальный Мемель жил своей жизнью. Город совсем недавно (22 марта 1939 года) вернулся в лоно Германии: сменилась власть, военных стало разительно больше, здесь побывал сам Адольф Гитлер, по периметру нового форпоста Рейха строились укрепления и батареи, однако курортный сезон никто не отменял. На Куршскую косу потянулись жители из Восточной Пруссии, Померании и западных немецких регионов. Состоятельные мемельлендеры проводили время за игрой в карты в местном Курхаузе, пока их дамы и бонны прогуливались с детьми по песчаным пляжам Зандкруга (Смильтине), гости из Кенигсберга неторопливо обедали в арендованных на лето виллах Шварцзорта (Юодкранте), но зарево Второй мировой уже виднелось на горизонте. У военного командования были свои планы на Клайпедский край – Мемелю уготовили роль одной из кузниц асов подводной войны.

История превращения Клайпеды в место для базирования подводных лодок берет свое начало в конце августа 1939 года – на заре Второй мировой войны. Именно тогда в порт прибыли первые субмарины – U-14, U-18 и U-22. За несколько дней Мемель принял с десяток подлодок, которые курсировали туда-сюда и контролировали ситуацию на Балтике – они готовились к началу войны в Польше. После того, как дело было сделано, а Гитлер устремил взоры на Францию и Великобританию, флотилии ушли в Северное море и Атлантику, но о Восточной Балтике не забыли – она приобрела иной не менее важный статус.

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"Закрытая, контролируемая немецким военным флотом Балтия стала безопасным местом для подготовки подводников. Ее порты Пиллау и Данциг превратили сразу в несколько баз учебных флотилий подводных лодок", - цитирует историка Дайнюса Эляртаса газета-еженедельник «Экспресс-неделя».

В Данциге была создана 24-я учебная флотилия подлодок. Главной задачей курсантов, которые проходили в ней обучение, было развитие навыков подводных действий, умения ориентироваться под водой, приемов нападения и уклонения от атак в подводном положении. В Мемель субмарины перевели летом 1940 года из Готенхафена (Гдыни). В период с июня 1940-го по июнь 1941 года здесь базировались все суда – в разные годы в состав этой группы входили 53 подводные лодки. Вскоре учебной флотилии присвоили новое имя – «Мемель», а для жителей города, никогда прежде не видевших ничего подобного, стоящие у причалов диковинные посудины вскоре стали обычной составляющей городского пейзажа.

Клайпеду заполонили курсанты и офицеры-подводники, в городе была создана специальная школа. Вскоре у флотилии «Мемель» даже появилась собственная эмблема: у основания готического щита были изображены волны, которые рассекает подводная лодка, в центре поместили государственный герб – черного орла, держащего дубовый венок со свастикой, а венчал композицию стилизованный герб Мемеля с тремя башнями. Кстати, они и сегодня служат в качестве официального символа города-порта.

Война далекая и близкая

С началом войны с Советским Союзом командование приказало увести подводные лодки из Мемеля в норвежский Тронхейм, где была расположена мощная, хорошо защищенная военно-морская база и бункеры. Это решение было оправдано, поскольку, несмотря на стремительное наступление немцев на востоке, Мемель был слишком близок к зоне боевых действий. Помимо прочего, 24 июня советским летчикам удалось сбросить бомбы на город, тогда в результате неожиданной атаки погибли 40 человек, возле Старого рынка был разрушен ряд зданий.

Также в балтийских водах неподалеку от Мемеля можно было натолкнуться на одиночные субмарины противника и мины. Тем не менее вскоре ситуация поменялась – немцы взяли Лиепаю, Вентспилс, Ригу, Пярну, в конце августа пал Таллин. По сути, флот СССР заблокировали в Финском заливе. Таким образом, Клайпеда оказалась вдали от фронта, став тихой и безопасной гаванью – сюда даже направляли пострадавших во время бомбардировок союзников жителей Гамбурга. В итоге подлодки решили вернуть, а Мемель вновь стал кузницей асов для «волчьих стай» Гитлера.

24-я флотилия «Мемель» базировалась в городе с сентября 1941-го вплоть до октября 1944 года. В период с января по август 1944 года здесь также были дислоцированы подводные лодки 25-й учебной флотилии, основной базой которых считалась Лиепая.

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«Известно, что 24 субмарины, связанные с пунктом дислокации в Клайпеде, принимали прямое участие в боевых действиях, а 19 были учебными. Срок службы будущих командиров подводных лодок на флоте должен был составлять не менее шести месяцев», - пишет Дайнюс Эляртас в своей научной статье.

Несмотря на то, что Мемель жил довольно спокойно, за время подготовки подводников произошло немало инцидентов – один из них стал трагическим. 11 ноября 1941 года неподалеку от Клайпедского порта, в трех километрах от территориальных вод, погибла подводная лодка U-580. Во время учений она столкнулась со старым торговым судном «Ангельбург» и затонула. На воду ее спустили в июле того же года – она не успела принять участие ни в одном боевом походе. Эта фатальная ошибка стоила жизни 12 человек, еще 32 удалось спасти.

Кстати, эта субмарина до сих пор покоится на дне Балтики. Специалисты много лет пытались понять, где именно она затонула, но найти подлодку удалось только в 2013 году – ее обнаружила группа литовских исследователей-дайверов. Субмарина весом в 769 тонн и 67 метров в длину покоится на глубине 38 метров в 14 километрах от Клайпеды в сторону Ниды.

Подтверждением тому, что в годы Второй мировой Мемель был полноценной базой подводных лодок, свидетельствует и тот факт, что субмарины не просто были отшвартованы у причалов, но и ремонтировались на «Линденау» - городской верфи.

«В закрытых бассейнах подводные лодки были защищены от угрозы попадания под атаку самолетов-торпедоносцев, однако нужно было защищаться от бомбардировщиков. На одном из эллингов бывшего завода все еще сохранилась бетонная стационарная основа для площадки зенитного орудия. <…> По неподтвержденным данным, субмарины также стояли у причала неподалеку от железнодорожного моста через реку Данге. Возможности для такой деятельности были – в то время русло реки углубили как раз до того моста, а окрестности от налетов защищало несколько стационарных огневых точек», - говорит Дайнюс Эляртас.

Конец эпохи

Спокойные времена для мемельских подводников завершились, когда Красная армия переломила положение на фронте – немцы стали отступать. В середине августа 1944 года четыре советских самолета-торпедоносца атаковали немецкий конвой, состоящий из двух сторожевых кораблей и трех подводных лодок, одну из них удалось потопить. 27 августа был атакован конвой в 26 милях от Лиепаи – советские летчики отправили ко дну два транспортных судна и две субмарины. С этого момента атаки стали регулярными. Кроме этого, противник был уже на подходе к Восточной Пруссии, обучать курсантов в портах Восточной Балтики стало небезопасно.

Важно отметить, что жизнь 24-й учебной флотилии «Мемель» тесно связана с одним из лучших немецких подводников-асов Карлом-Фридрихом Мертеном. Фрегаттен-капитан (капитан 2-го ранга) командовал ей в период с марта 1942 года по январь 1943-го и с июля 1944 по январь 1945-го.

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Впервые на Рейхсмарине он поступил в 1928 году, в 1940-м был переведен на подводный флоти назначен первым помощником. Меньше чем через год его назначили командиром субмарины U-68, на которой он совершил пять походов, проведя в море в общей сложности 368 суток. Капитан участвовал в боевых операциях в Атлантике, Карибском море и в Индийском океане.

В сентябре 1942 года входившая в группу «Айсбэр» подводная лодка под командованием Мертена перешла из Северной Атлантики на юг: в ходе операции группа потопила у берегов Южной Африки суда общим тоннажем более 100 тысяч брт. Во время похода у берегов Западной Африки Мертен в августе-декабре 1942 года потопил девять судов водоизмещением более 56 тысяч брт. В этом же году он был награжден Рыцарским крестом Железного креста. 16 ноября того же года награжден дубовыми листьями к Рыцарскому кресту. Вернувшись из похода, Мертен получил Знак подводника с бриллиантами. В 1943 году командование приняло решение задействовать его в подготовке подводников на Балтике.

Здесь же, в Мемеле, Карл-Фридрих Мертен столкнулся с противником лицом к лицу. Советские войска вплотную приблизились к рубежам Рейха, отступление из Клайпедского края было вопросом времени. В связи с этим военное командование приказало начать эвакуацию гражданских лиц. Эту обязанность возложили на фрегаттен-капитана, который энергично принялся выполнять данное ему указание. На первых порах все было отлично: было эвакуировано свыше 50 тысяч человек, люди покидали город на поездах и пароходах, под нужды мирного населения был заточен и военный флот. Кстати, центр, координировавший все мероприятия по вывозу людей вглубь Восточной Пруссии, фигурирует в архивных документах именно как «Штаб Мертена». Вплоть до середины августа этот руководящий орган работал круглыми сутками.

«Вторжение в Клайпедский край началось 5 октября 1944 года. Советы наступали по двум направлениям – по взморью в сторону Паланги и параллельно двигались к устью Немана. 9 октября танки Красной армии пробились к берегу Куршского залива. Клайпеда попала в тиски противника, - рассказывает историк.

В этот же день, еще до полудня, 24-я флотилия «Мемель» навсегда покинула город, к вечеру мемельские улицы уже вовсю бомбила советская авиация. Между тем Карл-Фридрих Мертен оставил Клайпеду только 12 октября, исполнив приказ о проведении эвакуации. Несмотря на тяжелое положение на фронте, Мемель еще долго сопротивлялся Красной армии – его удалось взять лишь 28 января 1945 года, немцы отступали по Куршской косе.

К слову, подводные лодки флотилии «Мемель» с началом полномасштабного наступления Красной армии эвакуировали немало мирных жителей Клайпедского края.

Эвакуация жителей Мемельского края стала предтечей большой операции «Ганнибал», в ходе которой в течение четырех месяцев в западные регионы Рейха по Балтийскому морю были эвакуированы более двух миллионов человек. По количеству транспортировки населения и войск эта операция считается крупнейшей в мире эвакуацией морем.

Карл-Фридрих Мертен прожил долгую жизнь, в апреле 1945 года ему присвоили звание капитана 1-го ранга, в конце войны он попал в плен к западным союзникам. Всего за время боевых действий Мертен потопил 27 судов общим водоизмещением 170 151 брт. После окончания Второй мировой он занимался подъемом затопленных судов на Рейне, а затем работал в кораблестроительной отрасли. Написал несколько книги, умер в 1993 году на 88 году жизни.

Совершенно секретно

Литовская Балтика полна секретов и тайн, однако не менее интересные истории могут рассказать и тихие воды Куршского залива, ведь в свое время там располагалась закрытая база подводных лодок. Предполагается, что она появилась еще в немецкие годы, но это неточно. Какую роль она играла во время Второй мировой – неясно, сегодня о ней напоминают лишь остатки швартовых кнехтов, затерянных среди камышей.

«Подводные лодки на нашем взморье немалой части людей могут показаться довольно неожиданной и пикантной темой, поэтому я вспомнил еще одну. Уже не о Второй мировой, а о временах Холодной войны. Не только у немцев, но и у Советов была база подлодок на Куршском заливе – около Алкснине. Очень секретная. Такая секретная, что в 90-х на дороге все еще стояли военнослужащие военно-морских сил с автоматами и никому не позволяли приблизиться к берегу залива, хотя тех лодок уже и в помине не было», - пишет краевед-публицист Денис Никитенка на своей страничке в соцсетях.

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По его словам, эта история окутана тайнами. Исследователи до сих пор не знают, что именно происходило на этом участке, хотя описываемые события разворачивались относительно недавно.

«Небольшая пристань для дизельных советских подводных лодок была сформирована в 1960-1961 годах. Для этих целей требовалось углубить фарватер залива с пяти до восьми метров – до поселка Алкснинес на Куршской косе. Для малых подводных лодок такой глубины хватало. Были забетонированы основы для выступавшего в залив понтона для швартовки, остатки которого еще можно найти. Сегодня сделать это в тростниковых джунглях, если ты не знаешь, где точное место, довольно сложно. Рассказывают, что под водой, на дне, покоится и бетонная глыба», - рассказывает исследователь.

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Примечательно то, что историки до сих пор не могут уверенно ответить на вопрос, как долго здесь базировались подводные лодки – в советское время эта территория старательно охранялась. Справедливо напомнить, что в первые годы после войны новые хозяева превратили Куршскую косу в закрытую территорию, не работала даже паромная переправа. Первым отдыхающим и туристам разрешили вернуться сюда лишь в 50-х годах.