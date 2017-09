В течение трех лет планируется открыть, формировать новые пространства, убрать древесную растительность с дюн на территории почти в 700 гектаров. "Это очень сложная и ответственная работа. Серые дюны ежегодно обрастают соснами, другими деревьями, поэтому чтобы сохранить их, эти процессы нужно остановить", - сказала в интервью газете директор Национального парка Куршской косы Ашура Фесер. Стоимость проекта - около 380 тыс. евро. Это средства фондов структурной помощи ЕС и государства. Ландшафтные работы на внесенной в список Мирового наследия ЮНЕСКО Куршской косе не проводились целые десятилетия. Только с 2013 года положение стало меняться, когда стали вырубать сосны в дюнах, открывая песчаные холмы, прорежая леса.











