С этой осени на Куршской косе в Литве будут проведены крупномасштабные работы по приведению в порядок ландшафта, сообщила литовская газета Lietuvos zinios.
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В течение трех лет планируется открыть, формировать новые пространства, убрать древесную растительность с дюн на территории почти в 700 гектаров.

"Это очень сложная и ответственная работа. Серые дюны ежегодно обрастают соснами, другими деревьями, поэтому чтобы сохранить их, эти процессы нужно остановить", - сказала в интервью газете директор Национального парка Куршской косы Ашура Фесер.

Стоимость проекта - около 380 тыс. евро. Это средства фондов структурной помощи ЕС и государства.

Ландшафтные работы на внесенной в список Мирового наследия ЮНЕСКО Куршской косе не проводились целые десятилетия. Только с 2013 года положение стало меняться, когда стали вырубать сосны в дюнах, открывая песчаные холмы, прорежая леса.

BNS
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