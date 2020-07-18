Куршская коса переполнена: жилье найти можно, но цены головокружительные

Мест больше нет

В эти выходные в Неринге многолюдно. Все отели забронированы, все апартаменты для отпуска сданы в аренду. Желающих остаться на Куршской косе не отпугивают высокие цены по сравнению с другими европейскими курортами. И если мы добавим один из самых высоких курортных сборов ... а парковочных мест в Неринга, особенно в Ниде. больше нет. Но отдыхающие все еще едут.

По данным системы бронирования Booking, в настоящее время нет возможности для семьи с двумя детьми найти жилье на выходные в Неринге. Двое могли переночевать в гостинице "Ąžuolynas". Цена одной ночи с завтраком обойдется в 172 евро. Система предлагает размещение в прилегающих районах, которые уже находятся на другой стороне Куршской косы: Минге и Клайпеде.

Самых дешевых квартир, которые стоят от 70 до 90 евро, не осталось еще до начала лета.

Тысячи машин

По словам мэра муниципалитета Неринги Дарюса Ясайтиса, более 4000 автомобилей в день прибывают на территорию Национального парка Куршской косы. По словам мэра, лишь малая часть из них - "однодневные" туристы. Большинство остаются на курорте в течение дня или дольше. Абсолютно все приезжают на машинах, которые нужно где-то припарковать.

По словам руководителя дирекции Национального парка Куршской косы Аушры Фезер, автомобили вызывают сильную головную боль летом, особенно в июле. "Почему-то люди хотят подъехать слишком близко в местах, где это возможно. Они не следуют никаким барьерам, правилам или запретам. Мы проверяем каждый день и по выходным. Мы отмечаем все автомобили, которые стоят в неположенном месте, наклейками и приглашаем в управление. Мы говорим, разговариваем ... Сначала мы предупреждаем, и если это случается во второй раз, бывают и штрафы", - объяснила А. Фезер.

Бесплатные парковки

В советское время стоянки для отдыхающих были установлены на въездах в каждое жилое место Неринги. В конечном итоге все они были приватизированы, но не уничтожены. Автомобили можно оставить на них даже сегодня. Однако отдыхающие неохотно ими пользуются.

По словам мэра, все площадки открыты. Более того, на участке к северу от Ниды муниципалитет подвел электричество, установил видеокамеры, и владельцы разрешают отдыхающим пользоваться ими бесплатно.