Адский пожар в апреле 2014 года охватил огромную территорию. На косу съехались пожарные-спасатели со всей Литвы, в тушении пожара участвовали пограничники и военные. После трагедии выяснилось, что допустили немало ошибок, но урок, по словам главы Клайпедских пожарных-спасателей Марюса Гарбяниса был хорошо усвоен.

"У нас есть хорошая новая техника, уже не советская, которая тогда постоянно ломалась. Мы вынесли урок. Сейчас, если начнется пожар, мы готовы пожертвовать частью леса, чтобы пресечь распространение огня. Мы также участвуем в проекте ЕС, планируем приобрести дрон для превентивной работы, кроме того он поможет нам наблюдать за ситуацией в случае пожара", – сказал DELFI Гарбянис.

Начался теплый период, и пожарные с лесниками стали проверять места, где в случае пожара можно будет пополнять запасы воды, встречались, чтобы обсудить ситуацию, постоянно проводят совместные учения.

Глава Кретингского отделения Государственного лесничества Томас Залецкис сказал, что один из приоритетов работы на косе – противопожарная защита лесов.

"На косу пожарные сразу выезжают с полной цистерной, чтобы не терять ни секунды. У лесников есть мобильное оборудование для тушения пожара в их внедорожниках", – сказал Залецкис.

Когда уровень опасности повышается, на косу ежедневно выезжают патрулировать дополнительные экипажи лесничих.

Если поступает сигнал о пожаре, то на косу сразу выезжают 6 экипажей пожарных-спасателей. Однако, по словам Гарбяниса, главный сторож леса на косе - его посетитель.

"Люди должны быть сознательными, не должны бросать окурки, особенно на открытых и опасных территориях, где растут горные сосны, мох, не оставлять без присмотра открытые источники огня. Это поможет избежать несчастья", – сказал Гарбянис.

Лесники наблюдают за территорией с помощью видеокамер. Именно такая система видеонаблюдения в 2014 году подала сигнал об опасности. Однако в тот момент у пульта не было человека. За безопасность отвечал Национальный парк косы. После трагического пожара эту функцию передали Кретингскому отделению. Однако, если пожар начнется ночью, то трагедии не избежать, поскольку ночью у пульта никто не дежурит.

По словам Залецкиса, в будущем планируют организовать круглосуточное наблюдение, но сейчас работников не хватает.

В 2014 году во время тушения пожара не хватало и техники и средств, но лесники говорят, что и сейчас деньги есть не на все. Кроме того, до сих пор неясно, кто должен убирать ил из специальных колодцев, если потребуется брать воду из залива. Кроме того, планируют упразднить дежурный пост в Смильтине и укрепить базу в Кретинге.

В случае пожара основное бремя ляжет на плечи пожарных. Однако руку помощи им готовы протянуть пограничники. Глава Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что как и в 2014 году, так и сейчас, пограничники не останутся равнодушными и окажут помощь как на земле, так и с воздуха.