От Лаздияй до Сейн – всего несколько десятков километров. Многие местные литовцы, у кого есть автомобиль или сосед с автомобилем и которым не лень ехать в Сейны, у себя на родине покупают только черный хлеб (его в Польше не пекут).

Дорогу до магазинов Biedronka и Vynotekа жители Лаздияй знают как свои пять пальцев. В начале лета в Польше невыгодно было покупать только сигареты и горючее, все остальное было хоть немного, но дешевле. На этой неделе приехавшие в Польшу жители Литвы везли домой не только полные багажники покупок, но и заливали полные баки горючего, подешевевший злотый сделал соседнюю страну более привлекательной.

В минувшую пятницу официальный межбанковский курс составил 4,328 злотых за 1 евро. Правда, если платить банковской картой, курс был бы 4,2366 злотых за евро.

Apsipirkimas Lenkijoje © R. Sadausko – Kvietkevičiaus nuotr.

Лучше всего иметь при себе наличные и не спешить менять евро в первом попавшемся после пересечения границы обменнике с надписью Kantor. Курс в Сейнах в обменнике у магазина Biedronkа всегда бывает лучше.

В минувший понедельник за 1 евро там давали 4,26 злотых. На такой курс я и ориентировался при покупке товаров, но сначала заехал на заправку, где литр бензина 95 марки стоил 5,16 злотых (1,21 евро), а в Лаздияй на Cirkle K - 1,299 евро.

В понедельник после обеда - идеальное время для шопинга в Польше – не бывает такого количества покупателей, как в выходные, но и в этот день на стоянке 2/3 автомобилей были с литовскими номерами.

Свежее молоко 2% жирности здесь стоит 1,89 злотых (0,44 евро) за 1 л, кефир – 2,85 злотых (0,67), пахту – 2,15 злотых (0,50 евро). 20 зеленых бутылок известного пива стоят 51,80 злотых (12,16 евро), 400 г майонеза – 3,75 злотых (0,88 евро), столько же йогурта – 1,99 злотых (0,47 евро), столько же стоит и сахар.

Apsipirkimas Lenkijoje © R. Sadausko – Kvietkevičiaus nuotr.

За упаковку свиных сосисок (700 г) - 7,99 злотых (1,88 евро), свежие пшеничные булочки (55 г 1 шт) - 0,29 злотых (0,07 евро). Оставшуюся часть багажника старого VW Golf 4 заполнили упаковки туалетной бумаги Zloty Brol по 3,99 злотых (0,94 евро) за 8 шт.

В Biedronka после реконструкции продают свежеиспеченных кур, цена 1 кг - 11,90 злотых (2,79 евро).

Жители Лаздияй шутят, что если к осени злотый подешевеет до 5 за 1 евро, то Maxima и Norfa придется закрыть магазины в городе и отправить работников в отпуск за свой счет до лучших времен.