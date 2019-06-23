Курорты литовского взморья предлагают множество новых развлечений: чем заняться, отдыхая у моря?

Неринга предлагает делиться вдохновением

Неринга, которая встретит два больших музыкальных фестиваля летом, приглашает не только отдохнуть, развлечься, но и найти вдохновение в этом сезоне. Все лето будет проходить фотоконкурс Įkvėpti Neringos: гостей Куршской косы приглашают поделиться своими уникальными впечатлениями в социальной сети Instagram с использованием хэштегов #inspiredbyneringa и #ikveptinering. Авторы самых вдохновляющих рассказов получат возможность посетить Нерингу золотой осенью и будут награждены другими призами.

Этим летом в литовской Сахаре дети также найдут вдохновение. Информационный центр культуры и туризма Ниды Agila организует для них 5 бесплатных творческих лагерей в Ниде и Прейле. Театр кукол, танцевальные, музыкальные, фотографические или анимационные мастер-классы - отличный отдых с занятиями для каждого.

В пространстве стадиона Ниды будет организована музыкальная лаборатория, где пройдут музыкальные мастер-классы, вечера разговоров, показы фильмов, обучение, концерты, детские дневные лагеря.

Все лето отдыхающие смогут насладиться традиционными мероприятиями: международный фольклорный фестиваль "Tek saulužė ant maračių", фестиваль камерной музыки и экологии "Nepaklusniųjų žemė", фестиваль кинематографии и альтернативного искусства "Suspaustas laikas", международный фестиваль Томо Манна, джазовый марафон Ниды и другие. Появятся новые развлечения: концертный цикл "Nida stories" пригласит известных литовских исполнителей в лютеранскую церковь Ниды, "Nida on air" - на концерты у моря.

Летом общественный зал Ниды будет использоваться для музыкальных фестивалей и кинопроектов. Традиционный кинофестиваль "Baltijos banga" пройдет в августе в Юодкранте.

Паланга летом встречает слоганом "Выбери, что любишь"

В течение всего лета оркестр Паланги продолжает традицию летних концертов духовой музыки в ротонде парка Бируте. Каждый летний четверг, пятницу и субботу с 18.30 классическая, популярная и оригинальная духовая музыка исполняется бесплатно в парке Бируте.

18-20 июля на клайпедском шоссе пройдет крупнейшее в странах Балтии спортивное мероприятие - "Aurum 1006 km. lenktynės".

27-28 июля в различных городских районах и на пляже будет проведена четвертая социальная кампания муниципалитета "Pasveikink jūrą Palangoje". Из различных городов соберут детей, которые никогда не видели моря.

6-12 августа в Паланге пройдет Неделя молодежи. В разных городских пространствах в течение 7 дней намечены дискуссии с представителями различных профессий.

Паланга богата и ежедневными развлечениями

Для детей в сосновом лесу в парке Бируте оборудована новая зона отдыха - Парк сказок. Детям также рады в Детском игровом парке на пересечении аллеи Наглио и улицы Шермукшню.

Вдоль берега оборудованы велосипедные дорожки общей протяженностью в десятки километров. Любителей активного отдыха ждёт оздоровительная тропа Labrytys, которая простирается на 6 км возле Детского парка в сосновом лесу.

В Паланге есть также конюшни, где вы можете покататься, проехаться на карете или устроить романтическую фотосессию. Также на шоссе Лиепоёс расположен вейкпарк Wakeparkis.

Кунигишкес зовет ловить волны

Школа гребных лодок, серфинга и кайтбординга Sea Paradise в Кунигишкес приглашает всех любителей природы, моря и волн попробовать и испытать то, о чем вы, возможно, даже не мечтали!



Здесь также найдется развлечение для детей - парк батутов Jump park.

Клайпеда: традиционный Праздник моря и большой выбор активного времяпрепровождения

Тысячи гостей привлекает Праздник моря в Клайпеде, который в этом году пройдет 26-28 июля.

Парк ориентирования в Смильтине (карты доступны на KTKIC). Те, кто хочет активно проводить свой досуг, могут попробовать занятия по спортивному ориентированию в Смильтине, где есть стационарный спортивный парк.

WetWeim - это заплыв на деревянном каноэ ручной работы по самым живописным маршрутам с профессиональным гидом: "Ночной маршрут", "Небесные легенды" и др.

Парк BMX - велосипедов, роликовых коньков и скейтбординга. В северной части парка Саюдис есть также тренажерный зал, пешеходные и велосипедные маршруты, водоемы, мини-амфитеатр, детская игровая площадка с музыкальными инструментами и игровое оборудование для детей с ограниченными возможностями.

Посетители могут ознакомиться с обновленным Литовским морским музеем, уникальным музеем 39/45, музеем Клайпедского замка, а также частным музеем янтаря Amber Queen.