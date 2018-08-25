Больше всего дискуссий наверняка будет посвящено запрету на курение на балконах многоквартирных домов, поскольку сомневаются, что есть рычаги контроля. Дискуссии будут и по вопросу введения единой упаковки – против этого выступают представители бизнеса.

А вот такие планы, как запрет курения на пляже, оборудование отдельного отдела, где продают сигареты, у депутатов вопросов не вызывают.

Депутат Антанас Матулас одобряет новые предложения, но сомневается в том, что это снизит число курильщиков.

"Уже в течение некоторого времени на упаковках можно увидеть страшные фотографии, но курильщиков меньше не становится, немалая часть переходит на электронные сигареты, которые, согласно новым данным, также небезопасны", – сказал Матулас, подчеркнув, что "мир идет" к единым упаковкам.

депутата Риманте Шалашявичюте не считает, что от нынешних упаковок с фотографиями, которые отпугнули от курения немало молодежи, надо переходить к единой упаковке. Она считает, что это, скорее, ограничит ввоз сигарет в Литву, поскольку производители других стран должны будут выполнять местные требования к упаковке.

Матулас одобряет предложение запретить демонстрацию сигарет в магазинах, соответственно выступает за их продажу в отдельных отделах.

"Почему все должны видеть сигареты над кассами, включая некурящих?", – вопрошал он, заметив, что маленьким магазинам это требование будет нелегко выполнить.

Шалашявичюте сомневается, что такое решение снизит число курящих.

Матулас осторожно оценил запрет на курение в уличных кафе. По его словам, это сложно сделать и это не поймут туристы-иностранцы.

"Человек выйдет за пределы уличного кафе, будет курить рядом, под окнами других зданий. Кроме того, границы уличного кафе не устанавливают", – сказал депутат.

Социал-демократ Гедиминас Киркилас сказал, что сам в уличном кафе никогда не курит и не заметил, чтобы там было много курящих.

"У нас сезон хорошей погоды короткий, может, этот год исключение. Но я не заметил, чтобы у нас много курили. В Южной Европе иначе, кроме того, там от запретов переходят к свободе", – сказал Киркилас.

"Хорошо, если бы все были как Киркилас с ароматной трубкой, может было бы больше экзотики, не было бы недовольства. На самом деле неприятно, когда в уличном кафе на тебя идет дым с соседнего столика", – сказала депутат Рима Башкене.

Шалашявичюте одобряет идею запрета курения на пляже, но считает, что там должны быть зоны для курящих.

Матулас сказал, что больше всего вопросов вызовет курение на балконах.

"Может, можно не запрещать, а разрешить курить только тогда, когда соседи не против", – предложил он.

Шалашявичюте считает, что такой запрет неосуществим, поскольку его невозможно контролировать.

Киркилас считает, что вопрос курения на балконах должно регламентировать жилтоварищество. Он признал, что новые запреты не заставят его отказаться от трубки.

Представитель "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис прогнозирует, что люди найдут как обойти закон и предлагает не запрещать, а воспитывать сознательность общества. Кроме того, он считает, что новые запреты всколыхнут контрабанду сигарет, ее масштабы будут расти.

"Такие запреты в интересах контрабандистов, их прибыль будет расти", – считает Жемайтайтис.

Либерал Эугениюс Гентвилас считает, что эти запреты родились как результат "прорех в менталитете "крестьян" и ни к чему не приведут – "будет много действий и никаких перемен". Кроме того, по его словам, будут ограничены права покупателей.