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22 декабря в Вильнюсе у почтомата на ул. Жальгирё произошла курьезная ситуация. Курьер компании Omniva LT оставил на улице стопку посылок, а заметивший это вильнюсец Максим Трухин позаботился об их доставке.
Курьез: житель Вильнюса нашел на улице брошенные курьером посылки и позаботился об их доставке
© Facebook

Мужчина поделился этой историей в социальной сети Facebook. Представитель Omniva LT Милда Янкауските подтвердила, что им об этом известно.

"Мы благодарим мужчину, который поступил неравнодушно, отреагировал и позаботился о доставке посылок", – сказала она.

"Я живу в Вильнюсе, недалеко от Maximа на ул. Жальгирё", – начал свой рассказ Трухин.

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"Я шел за посылкой в почтомат LP Express. Взял посылку, смотрю, курьер Omniva поставил коробки на землю, закрыл дверь и уехал. Я не растерялся – встал рядом с ними", - рассказал Трухин.

Он сразу стал звонить по указанным на посылкам номерам.

"Люди были потрясены. Кстати, я попросил, чтобы они пришли за посылками с документом, удостоверяющим личность. В течение часа все забрали посылки. Вот так работают курьеры Omniva – просто выбрасывают ваши посылки", – подытожил Трухин.

Янкауските подтвердила, что во вторник курьер на самом деле забыл несколько посылок около почтомата.

"Это человеческий фактор, ошибка, это произошло из-за спешки. Мы понимаем, что адресаты столкнулись с неудобствами, поэтому приносим извинения. Мы постараемся сделать все, чтобы такое больше не повторилось. По нашим данным, это единичный случай.

Время напряженное. Каждый день курьеры доставляют по 700 посылок. Поэтому вчера курьер в конце рабочего дня случайно забыл несколько посылок на улице.

Нам очень жаль, поскольку для нас важна каждая посылка. Мы сделаем все, чтобы подобное не повторилось", – сказала представитель Omniva LT.

По данным "Содры", 21 декабря в компании Omniva LT было 485 работников, которые в среднем получали по 1438,53 евро "на бумаге"(919 евро "на руки").

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