Заместитель директора администрации мэрии Адомас Бужинскас сказал, что эту рекламу должным образом не согласовали с мэрией.

По его словам, несколько таких растяжек с приглашением прийти на праздник к Белому мосту 1 октября вывесила муниципальная компания "Вильнюсский общественный транспорт" (Vilniaus viešasis transportas).

"Сегодня мы уберем растяжки, поскольку их не согласовали с отделом мэрии по внешней политике и общественным вопросам", – сказал Бужинскас.

По его словам, в администрацию мэрии никто не обращался за разрешением на проведение мероприятия. Если такая заявка поступит, ее рассмотрят, как "любое другой обращение", - сказал он.

"Если разрешение не выдадут, oа подготовка к фейерверкам будет проводиться, будут устанавливать сцену и т.д., то отдел общественного порядка города вместе с полицией призовут к соблюдению порядка и законов", – сказал Бужинскас.

Мэрия выясняет, кто заказчик этого мероприятия.

Пресс-секретарь Китая 23 сентября обещал выяснить ситуацию и представить комментарий. Публично об этой информации высказались некоторые депутаты.

"Я в шоке, что мы по сути празднуем дату основания коммунистического государства, тоталитарный режим которого привел к многочисленным жертвам. И празднуем с фейерверками. Думаю, еще немного и мы начнем праздновать дату основания СССР", – сказал депутат Андрюс Навицкас.

По его словам, это юбилей не Китая, а режима, утвержденного Мао Цзэдуном.

"Этот режим пытался сделать общество атеистическим, коммунистическим, появилось специфическое явление, хунвейбины, которые преследовали всех людей, не изучавших "программу красного вождя. Это провокация, здравомыслящим людям это осознать сложно. Тут идет речь о проверке красных лини, пройдет ли это", – считает политик.