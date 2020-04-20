Об этом в социальной сети рассказал ВРИО главы полиции Каунасского округа Эланас Яблонскас.

"И как не поделиться такой из ряда вон выходящей историей? Нескольких предупреждений было мало, видимо хотелось побывать в комиссариате, – пишет Яблонскас. – В воскресенье утром каунасская полиция около Панемунского бора заметила мужчину без маски. Ему один раз сделали предупреждение, вроде, бы понял. Потом полицейские снова заметили того же мужчину без маски. Ему еще раз сделали предупреждение, поверив в его благожелательный настрой. На третий раз сделать предупреждение ему не удалось - мужчина бросился бежать, а потом прыгнул в реку, доплыл до опоры моста и решил там остаться. Пришлось вызывать пожарных-спасателей, чтобы мужчину доставили на берег".

По словам Яблонскаса, история беглеца закончилась в комиссариате, куда "пловца" привезли после осмотра в больнице.

Мужчине (1979 г.р.) придется ответить за то, что он был без маски и не подчинился законным требованиям полиции.