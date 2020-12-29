Курьер компании Оmniva отравился испарениями жидкости, которая вылилась из посылки

Несчастье произошло, когда курьер Omniva около почтомата доставал посылки.
Одна посылка, в которой по предварительным данным, были какие-то бутылочки, упала, какое-то количество бутылок разбилось, пролилась жидкость.
У вдохнувшего ее пары курьера Omniva начала кружиться голова. Полиция оцепила место происшествия, врачи увезли курьера в больницу, в токсикологическое отделение.
Пожарные-спасатели из команды по ликвидации химических инцидентов упаковали посылку и передали ее экспертам.
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