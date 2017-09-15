В передаче DELFI TV "Вживую" он рассказал, что, по его мнению, Литва - хорошая страна для жизни, но нам кое-что нужно привести в порядок.

Три его основные идеи для Литвы - осуществление принципов экономики счастья, реформа налоговой системы и применение анализа расходов и выгоды во всех проектах.

– Какова Ваша основная идея для Литвы?

– Самое главное, что могут предложить экономисты - это принципы экономики счастья, которые диктуют, что делать, а чего нет, что людям важно, а что нет. Если бы политики придерживались этого дерева счастья, то мы увидели бы, что для людей важна занятость, безопасность труда, уровень стресса, хорошее здоровье, неравенство, справедливость, социальная справедливость, доверие друг к другу.

Возьмите новый Трудовой кодекс, к чему он нас ведет? Его создателям кажется, что чем выше небезопасность или "более гибкое окружение", тем лучше. А что это значит? Невысокий уровень безопасности. Они предлагали разные "нулевые" трудовые соглашения, проектную работу и т.д. Вопрос: это прогресс или регресс?

Большинство людей любит стабильность. Как можно более стабильная работа, я не говорю, что как японцы, где начинают работать на заводе Toyota и умирают на нем. Хотя для них это большая честь – инвестировать в свои знания, себя, чувствовать частью коллектива, общества и для тебя честь там начать работать, работать и умереть. Но сейчас нам подсовывают иные идеи. Как сделать жизнь такой, чтобы вставал и смотрел, есть ли проект. Если есть - дети будут сыты, нет - останутся голодными.

– Что первое должны сделать политики для осуществления экономики счастья?

– Я много лет говорю о серьезной налоговой реформе, которая уничтожила бы "теневую" экономику, лишающую людей счастья. Люди чувствительны к неравенству, особенно к незаслуженному неравенству. Если сосед крадет налоги или устраивается в теплое местечко по знакомству, это в квадрате бьет по другому соседу, который честно работает, платит все налоги, не крадет иными способами.

Чем все это закончится? Эмиграцией, огромным неравенством, тем, что больше всего налогов платят работники бюджетного сектора, получающие небольшие зарплаты потому что у них нет возможности работать по бизнес-удостоверениям и другим льготным формам "скотного двора".

– Вы предлагаете ввести в "Содре" систему виртуальных счетов и привести в порядок "скотный двор", как вы называете разные налоговые режимы на разные формы деятельности. Может, можно это конкретизировать?

– Это пакет системной налоговой реформы (охватывающий и "Содру"), максимально делающий эту ситуацию прозрачной, создающий максимальную справедливость, чтобы человек переводил деньги в "Содру" на личный счет. То, что он получит в старости, зависит от его вкладов.

Конечно, были бы перераспределения в связи с базовой пенсией, которую платили бы из центрального бюджета.

– А в чем суть вашего предложения привести в порядок "скотный двор"?

– Это утопия, когда людей дифференцируют по характеру деятельности. К чему это ведет? Учителям кажется, что они в обществе самые заслуженные, поскольку тяжело работают с детьми. Но ведь любой сантехник, приводящий в порядок канализации этих учителей и устраняющий пробки, может сказать, нет, моя работа труднее, я тоже заслуживаю налоговых льгот.

Конечно, есть вертикальная налоговая справедливость. Те, кому в жизни повезло больше заработать, возможно, должны больше участвовать в предоставлении социальных услуг. Я не отрицаю вертикальную справедливость.

Это сознательный выбор государства - помощь людям, работавшим на неквалифицированных местах. Им дают большие пенсии, нежели они заработали и т.д. На Западе это давно осуществлено, а вот в Литву никак не приходит.

– Так на все доходы должен быть один тариф налога?

– Конечно. Эта система взяла начало с вопроса, что делать с бабушками, которые вяжут и продают носки, чтобы они могли легально торговать на рынках. А закончилось тем, что 100 000 частников платили в 8 раз меньше налогов, чем 100 000 работников фабрик с такими же доходами.

Образование выродилось: учитель за небольшие деньги работает в школе, а за большие – вечером репетитором. Университеты выродились: с деньгами всяких заочников, продажами дипломов. Здравоохранение выродилось с системой конвертов: если на него выделяют половину реальных денег, то вторую половину получают в конвертах.

Это создает социальную несправедливость. Тот же конверт для предпринимателя дешевле, чем для пенсионерки. В Литве около 1 млн. пенсионеров (не только по старости), их доходы в пределах черты бедности. Это хорошо? Мне кажется, нет, поэтому буду с этим бороться.