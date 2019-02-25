"Это одна из причин, почему Литва несчастливая, почему моральный климат в стране такой плохой, это потому, что мы чувствуем - справедливости нет. Справедливость есть для каких-то "бедняков", они садятся в тюрьмы. А богатые в лучшем случае платят штрафы и взятки. Мы знаем, что с таким государством далеко не уйдешь, и рано или поздно это должны разрешить", - сказал в понедельник в интервью Žinių radijаs Куодис.

По его словам, коррумпированная судебная система искажает отношение общества к правосудию.

"Должно быть ясно, что наличие или отсутствие денег не должны решать исход дела в суде. Потому что тот у которого больше денег, сейчас может нанять хорошего адвоката, а ты получаешь государственного, тот, кто богаче, может отнести деньги судье, и так выигрывает на аукционе за правосудие. Представьте профанацию все этой системы", - сказал он.

Куодис также сказал, что дела, связанные с коррупцией в Литве рассматривают дольше, чем в других странах. По его словам, из-за длительного судебного разбирательства совершившие преступления люди остаются безнаказанными.

"В Литве начинают много громких расследований, которые потом странным образом завершаются или заканчиваются ничем. Я как гражданин вижу довольно серьезную проблему в нашей правоохране. Поймали кого-то с деньгами в руках, такого человека при хорошей правовой системе можно осудить в течение одного дня (...). У нас есть такие громкие дела, где кого-то поймали, есть записи, но потом правоохрана начинает вести себя странным образом, начинает опрашивать половину народа, вызывать новых свидетелей, и это может продолжаться без конца, это дело растягивается на 5 лет. Как когда-то говорила наш президент, отсроченное правосудие - это не правосудие", - сказал профессор.

Напомним, что на прошлой неделе, 20 февраля, президент Литвы подписала декреты, которыми разрешила привлечь к уголовной ответственности 8 судей и остановила действие их полномочий до конца расследования и судебных разбирательств.

Правоохрана сообщила, что в коррупции – взяточничестве, торговле влиянием, подкупе и злоупотреблении служебным положением подозревают троих судей Литовского апелляционного суда - Виктораса Казиса, Константина Гурина и Владимраса Бавеянаса, судью Верховного суда Литвы Эгидиюса Лаужикаса, судью Вильнюсского окружного суда Хенрикаса Яглинскиса, Вильнюсского окружного административного суда Арунаса Каминскаса, судью Регионального административного суда Каунасской палаты Гинтараса Чеканаускаса и судью Вильнюсского участкового суда Робертаса Райниса.

В ходе расследования задержали также 5 адвокатов: Драсутиса Загряцкаса, Ромуальдаса Миклюшаса, Гедре Цимболене, Айвараса Сурблиса, Марюса Навицкаса. Подозрения предъявлены и помощнику судьи ВСЛ, юристам и другим лицам. Всего в деле 26 подозреваемых.

Генпрокуратура сообщила, что задержанных подозревают в совершении тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, они действовали в группах. Подозревают, что за благоприятный исход дела судьи получали от 1000 до 100 000 евро.