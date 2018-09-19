Литовские евреи говорят, что этот жест важен и для жертв Холокоста, и для спасавших евреев христиан.
"Мы рады, что папа направляет миру послание, отдавая дань памяти погибшим в 75-ую годовщину ликвидации гетто. Я надеюсь, что в его мыслях будет и благодарность спасителям евреев - христианам", - сказала BNS председатель Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Фаина Куклянски.
"Для нас большая честь, что нас посещает понтифик, несмотря на то, что мы другой веры. Мы - граждане этого государства и мы рады, что этот визит проходит в столетнюю годовщину восстановления государства. Это необычный папа. Он очень демократичный и решительно борется с насилием", - сказала она.
Папа Франциск почтит память жертв гетто в сквере Руднинку в воскресенье, 23 сентября. Именно в этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто. 23 сентября отмечается как День геноцида евреев Литвы.
Еврейское гетто действовало в Вильнюсе во время нацистской оккупации в 1941-1943 годах.
В годы Второй мировой войны нацисты и местные коллаборанты истребили более 90% еврейской общины Литвы, которая до войны насчитывала более 200 тыс. человек.
Израиль присвоил более чем 900 жителям Литвы звание Праведников среди народов мира за то, что они спасали евреев, рискуя своей жизнью.
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