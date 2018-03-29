Консерватор Андрюс Кубилюс, который занимал пост премьер-министра Литвы во время кризисов 2000 и 2010 гг, делясь опытом, сказал, что это "своеобразное удовольствие". Он предупредил о возможности нового кризиса в 2020 г. и призвал готовиться к нему.
Andrius Kubilius
© Ludo Segers @ The Lithuania Tribune

"Финансовые глобальные кризисы имеют свойство регулярно повторяться. Как ни странно, они повторяются в начале каждого десятилетия.

Мне довелось возглавлять правительство Литвы во время кризисов 2000 и 2010 гг. Я должен сказать, что это своеобразное удовольствие, возглавлять правительство в такое время", - сказал в парламенте Кубилюс во время обсуждения возможности исследования прошедшего кризиса и состояния финансов.

Политик заявил, что его не пугает возможность парламентского расследования, поскольку если есть серьезные проблемы, их нужно исследовать. Кубилюс надеется, что будет получен ответ на вопрос, как надо готовится к возможным кризисам.

"Важнейший результат, на который я рассчитываю в результате этого расследования - это подготовка к будущим кризисам, особенно в сфере бюджетной политики, к кризисам, которые от нас не зависят, которые происходят в результате глобальных процессов", - сказал Кубилюс.

По его мнению, у нас нет такой подготовки, какая была у эстонцев в 2008-2009 гг.

29 марта парламент Литвы рассматривает вопрос расследования кризиса 2009-2010 гг в Литве и состояние госфинансов.

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