Социологи и учены подчеркивают, что стереотипы, страхи чаще всего появляются от неизвестности – из-за недостаточной информированности общества об образе жизни, традициях и культуре определенной общины. Предубеждения становятся причиной сопротивления и программируют бессмысленные конфликты. Итак, что делать, чтобы противостоять этому?

Основа современного государства – гражданское, а не национальное общество

Глава Департамента нацменьшинств Вида Монтвидайте не согласна с мнением, что Литва - враждебная по отношению к нацменьшинствам или инородцам страна.

"Это стереотип. В Литве с давних пор существуют традиции совместного проживания людей разных национальностей. На территории нашей страны люди других национальностей живут столетиями, и все народы не только договариваются между собой, но и обогащают своими традициями литовскую культуру, обычаи. Люди других национальностей сейчас составляют 15% населения страны.

Конечно, есть другая сторона медали, которую проиллюстрировала позиция общества по отношению к беженцам, т.е. отношение не к традиционным для Литвы нацменьшинствам, а к приезжим, особенно к тем, кто исповедует ислам. Однако мы считаем, и опыт показывает, что и в данном случае мы должны идти не путем конфронтации, а путем просвещения и познания – демонстрировать обществу, какую пользу может принести способность принять, терпимо относится и понимать другую культуру. Крепкое основание современного государства должно составлять не национальное, а гражданское общество", – сказала Монтвдайте, напомнив, что в Литве поддерживают культурные инициативы нацменьшинств, стремятся воспитывать общество и побуждать его интересоваться и познавать другие народы.

По словам докторанта Вильнюсского университета Мариуша Антановича, в основе стереотипов лежит неспособность поставить себя на место другого человека и принять иное мнение. Не хватает и элементарных исторических знаний.

"Если бы мы больше знали об окружении, в котором живем, мы бы осознали преемственность истории, было бы лучше. Иногда не хватает обычного человеческого сочувствия, а иногда – прагматичного осознания, без поиска скрытых тайн. Неужели так сложно осознать, что инородец, который хочет жить, работать, создать семью в Литве, приносит нам пользу? Особенно в сегодняшнем контексте высокого уровня эмиграции. Отсутствие понимания, враждебность вызывает те же чувства и у другой стороны, приводит к радикализму. А ведь можно найти компромисс", – сказал ученый.

По словам Антановича, система образования в Литве могла бы освещать многонациональную историю Литвы и показать, что литовцы могли жить вместе с представителями других культур.

Искусственно навязываемая конфронтация?

Монтвидайте сказала, что вопрос нацменьшинств, как и написание польских фамилий с буквой w, стали политизированными как внутри страны, так и за ее пределами, на повестке дня внешней политики.

"Мы часто замечаем, что когда поднимают такие проблемы, хотят заработать личные политические дивиденды. Это важно для части наших граждан, поэтому надо искать выход. Однако надо подчеркнуть, что введение латинского алфавита не решит проблему написания имен и фамилий, поскольку, например, в польском языке есть и такие буквы, которых там нет, а что уже говорить о кириллице, армянском, грузинском, других языках. Чтобы осуществить права всех людей на написание имени и фамилии на языке оригинала, нужна академическая дискуссия, этот вопрос должны решать без политики", – заметила Монтвидайте.

Если взглянуть на быт и отношения с поляками,, ситуация выглядит позитивно: литовцы ездят в Польшу за покупками, путешествуют по Польше, отдыхают там, поскольку там дешевле и выбор больше, знакомятся с прошлым, с историей, наследием единого государства. Казалось бы, между литовским обществом и поляками нет никаких проблем, их искусственно создают из чего-то иного – тут политики, деятели культуры, литуанисты. Антанович согласен с тем, что некоторые ведомства, а точнее – конкретные люди, блокируют решения, создают враждебность в несущественных вопросах или отравляют фон при решении литовско-польских вопросов.

Он напомнил об опыте писателя Кристины Сабаляускайте. В интервью журналу Naujasis Židinys-Aidai она сказала, что большая часть ее читателей радовалась и благодарила за то, что благодаря серии романов Silva Rerum у них открылись глаза на историю Литвы в период между Люблинской унией и распадом Литовско-польского государства. Между тем больше всего скептических замечаний в адрес Сабаляускайте поступило именно от литуанистов.

Что может стать противоядием в условиях такого фона? Собеседники согласны – надо говорить об этом, нужно желание больше узнать о тех людях и о том, что их волнует. Во-вторых, надо знать историю своей страны, видеть ее многообразие, знать о том, что среди известных людей, создававших страну, принимавших участие в ее развитии, достижениях, были и люди других национальностей. И третье – меньше идеологии, больше прагматизма.

О стереотипах и способах их преодоления речь пойдет на фестивале "Именно!" 7–8 сентября в Бирштонасе.