"Знаете, очень страшно. Мы еще зимой здесь ходили, все выглядел ужасно. Сейчас пришли – ужас", – жаловалась жительница Вильнюса.

"Это неприемлемо. Ничего не делают. Столько времени говорят, а делать что-то пытаются только сейчас", – сказал житель Вильнюса, бывший министр энергетики Арвидас Секмокас.

Большинство встреченных людей сказали, что все проблемы от того, что на склонах горы вырубили деревья. Другие считают, что виной всему дождливая осень.

DELFI напоминает, что новый большой оползень на горе в Вильнюсе зафиксирован в субботу утром. Обвалилась часть тропы. По этой причине на гору не пускают посетителей, сейчас ликвидируют последствия аварии.

Как сказал вице-министр культуры Ренальдас Аугустинавичюс, гора закрыта "до принятия отдельного решения". В течение некоторого времени пешеходы и транспорт не смогут пользоваться и аллеей Казиса Шкирпы.

Технический грунт с дерном сполз и в минувшую пятницу.

По словам специалистов, оползни фиксируются из-за обильных осадков. Минкульт уверяет, что глубинные слои горы не повреждены, а основные работы планируют провести в следующем году.

О состоянии горы задумались в прошлом году после сильного оползня на северо-западном склоне. Мэрия даже объявила экстремальную ситуацию.

Президент Литвы Даля Грибаускайте призывает правительство пересмотреть планы по приведению в порядок горы Гедиминаса с учетом обильных осадков. Правительство в июле этого года выделило из резерва почти 3 млн. евро на приведение в порядок горы Гедиминаса в Вильнюсе.