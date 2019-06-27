В ДТП попадают как велосипедисты и водители самокатов, которые переезжают через дороги на пешеходных переходах, так и ДТП с участием одних самокатов или велосипедов. Недавно в Вильнюсе, на ул. Жирмуну столкнулись водители электросамокатов ехавшие по велодорожке в разных направлениях навстречу друг другу.

В ДТП попали мужчины 29 и 87 лет. По предварительным данным, молодой участник движения не соблюдал правила и не ехал по правой стороне велодорожки, поэтому и произошло ДТП. Пожилой человек был госпитализирован.

Часто задают вопрос, кто в таких случаях должен возмещать нанесенный ущерб. Ни велосипедисты, ни водители самокатов специальную страховку водительской ответственности не покупают, она не является обязательной.

Однако по Гражданскому кодексу, требовать возмещения ущерба можно через суд.

Правила дорожного движения (ПДД) распространяются и на велосипедистов и водителей самокатов. По словам Аушры Юсе, представителя страховой компании Ergo, в случае ДТП все зависит от размера нанесенного ущерба.

"Если в ДТП пострадали люди, то нужно вызывать полицию и скорую. Если ущерб незначительный, то достаточно заполнить декларацию на бумаге в присутствии свидетелей. Кроме того, в обоих случаях надо сделать фото с места происшествия, поскольку, чтобы требовать возмещения ущерба, надо, чтобы был известен виновник ДТП, нужны доказательства", – сказала Юсе.

Кроме того, специальную страховку могут купить не только водители авто, но и велосипедисты и водители самокатов.

"В Литве эта страховка не пользуется особой популярностью. А вот в Германии сложно себе представить, чтобы человек не был застрахован", – заметила Юсе.

Она прогнозировал, что в ближайшие несколько лет такая страховка гражданской ответственности станет популярнее и в Литве, поскольку в ДТП с участием велосипедистов и водителей самокатов наносят порой значительный ущерб.