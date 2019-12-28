Нередко сельские жители, которые получают такие пайки, называют их одним словом - "крупа". Поэтому они приходят к старосте и спрашивают, когда будут раздавать "крупу".

В этом году "Продовольственный банк" раздает пайки в шестой раз. В этом пайке есть не только крупы. Всего в нем продукты и товары 15 наименований, включая подсолнечное масло, куриные консервы, консервированная фасоль, орехи с изюмом, а также зубная щетка, паста, мыло, шампунь, стиральный порошок.

Пока молодые с детьми или на работе, их родители приходят за пайками. Они чувствуют себя неловко, хотя понимают, что стыдиться тут нечего.

"Небольшие доходы. Не хватает. Трое детей", – сказала одна из женщин.

Лица у людей в очереди светлые. Одни получают небольшие пенсии, другие из-за слабого здоровья не могут работать.

"Я работаю на сезонных работах. Сейчас на больничном, стою на Бирже труда. Муж пенсионер, получает инвалидность. Тяжело. Доходы небольшие – какая-никакая помощь", – сказала другая женщина.

На этот раз в пайке немало продуктов, но мало кто читает весь список. Еда есть еда, ее едят, не выдумывая какие-то хитрые рецепты.

"Купи томатную пасту, макароны, колбасу и будет салат, будет хорошо. Свари гречу – вкусно. Добавь подсолнечного масла. Как едят люди?", – рассказал мужчина, который пришел за пайком.

Предпраздничный паек весит почти 7 кг. Люди едут за ним на автобусах, на велосипедах, иногда нанимают соседа на машине, кооперируясь по несколько человек.

Один из мужчин сказал журналистке, что приехал за пайками для 8 семей. Староста сказал, что люди в этом вопросе солидарны, помогают друг другу, решают небольшие проблемы сами.

"Бывают такие, кто забывает забрать паек, или не может приехать, лежит в больнице, таким людям мы возим домой", – сказал староста Крекенавы Вайдас Каушакис.

В Крекенавском старостве пайки получают больше 500 человек. – По данным мэрии района, количество получателей немного снижается, но в среднем их бывает около 4000 в год.

Пайки полагаются тем, кто получает на одного члена семьи меньше 183 евро.