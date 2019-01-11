По данным Департамента статистики, во втором квартале 2018 года средняя зарплата ("на бумаге") в Клайпеде была 973,2 евро, в Вильнюсе – 1069,4 евро. Если сравнить среднюю зарплату во втором квартале 2018 года со средней зарплатой во втором квартале 2017 г., то ее рост составил 10%.

По экономическим данным, отраженным в индексе литовских мэрий, который представляет Литовский институт свободного рынка (ЛИСР), в 2018 году Клайпеда уступила лишь Вильнюсу. Мэрию хорошо оценили в сфере коммунальных услуг, бюджета, налогов и администрирования. Указано, что в городе благоприятное налоговое окружение, а бизнес-удостоверения стоят меньше, чем в среднем по стране. Кроме того, в Клайпеде невысок тариф налога на землю и основной тариф налога на недвижимость.

Как заметил аналитик ЛИСР Мартинас Тининис, высокий уровень зарплат был достигнут за счет высокого уровня инвестиций, который постоянно растет: в 2012 г. на одного жителя приходилось 4552 евро, а в прошлом – уже 6122 евро инвестиций. В этом Клайпеду опередил лишь Вильнюс (18 190 евро), Мажейкяйский район (7540 евро) и Казлу Руда (6716 евро).

"Высокий уровень инвестиций отражается и в статистике зарплат в Клайпеде. Средняя зарплата "на руки" в Клайпеде во втором квартале 2018 г. была 748,4 евро, по стране - 716,4 евро. Выше средняя зарплата была только в Вильнюсе – 817,5 евро", – сказал аналитик.

Тининис отметил хорошие показатели Клайпеды в социально-экономической сфере – невысокий уровень безработицы, небольшая часть долгосрочных безработных, небольшое число малоимущих, получающих социальное пособие и компенсации за отопление.

Однако, чтобы жители могли получить более высокие зарплаты, надо, чтобы было много людей, которые могли бы занять новые рабочие места.

Служба занятости сообщает, что сейчас в Клайпеде 748 свободных рабочих мест, а среднее их количество каждый год растет. Например, в 2014 г. в среднем было по 558 объявлений о вакансиях, а в 2015 г. – 722, в 2016 г. – 858, в 2017 – 861, в 2018 г. – 825.

Каждый 10-й безработный (10,4%) в Клайпеде - это человек, который не может найти работу в течение длительного времени. Представитель Клайпедского отдела Службы занятости Милда Янкаускене заметила, что сейчас в Клайпеде особенно не хватает экспертов в сфере транспортных средств, логопедов, электротехников, поваров, продавцов, работников, устанавливающих леса, водопроводчиков и работников, выполняющих работы по прокладке труб, мясников, водителей большегрузных машин.

"Согласно прогнозам, в будущем будет не хватать водителей большегрузных машин, сборщиков металлических корпусов судов, сварщиков, монтажников металлических конструкций, электриков, электромонтеров, механиков, строителей, инженеров и биохимиков", – сказала Янкаускайте.

Ситуацию на рынке труда изменило расширение Клайпедской свободной экономической зоны (СОЗ), где концентрируются компании, занимающиеся производством пластика и PET, пищевой продукции, металлообрабатывающие предприятия, нефтеперерабатывающие предприятия, компании по производству автомобильной электроники, логистические компании, склады, упаковочные предприятия.

Согласно подсчетам, в Клайпеде в 2018 г. было 89 800 трудоспособных жителей (за последние 5 лет их количество уменьшилось на 8%).

"Поскольку количество трудоспособного населения сокращается, работодатели не всегда могут найти работников, некоторые решают эту проблему за счет найма квалифицированных работников из третьих стран. Чаще всего это приходится делать транспортным, судоремонтным и строительным компаниям", – заметила Янкаускайте.

Параллельно в Клайпеде с каждым годом понемногу снижается число безработных, за последние 5 лет их число сократилось на 7,6% (сейчас в городе 7154 безработных, большая их часть - люди с профессиональным образованием - 39%, еще 30% - с высшим, 31% - без какой-либо квалификации).

Глава Клайпедской ассоциации промышленников Йоланта Гирдвайне сказала, что несмотря на удаленность Клайпеды от Вильнюса, который является экономическим центром Литвы, порт и СОЗ позволяют городу сохранять высокие экономические показатели.

"Клайпеда всегда была сильным промышленным городом, это сложилось и исторически, например, когда основывались деревообрабатывающие предприятия. Кроме того, в последнее время успех СОЗ и порта сделал Клайпеду вторым по экономическим показателям городом Литвы", – сказала собеседница.

Гирдвайне подчеркнула, что многие клайпедские компании - это международные компании, которые конкурируют не на литовском, а на глобальном рынке, а это приводит к неизбежной автоматизации процессов производства.

"Естественно, это требует создания рабочих мест, дающих высокий ВВП, а это влияет и на зарплаты, – сказала собеседница. – В клайпедских компания о минимальных зарплатах уже давно не говорят".

Однако демографическая ситуация в городе отражает тенденцию, которая наблюдается во всей стране, поэтому, по словам Гирдвайне, все чаще говорят о нехватке специалистов.

По ее словам, компании вынуждены все больше думать о повышении производительности труда.

"Иначе нам не удастся конкурировать в мире. Конечно, в будущем, нужно будет больше высококвалифицированных инженеров, специалистов в сфере ИТ. Поэтому мы инициируем программы, которые побуждают молодежь выбирать эти профессии, точные науки, поскольку это для экономики будущего неизбежно", – сказала Гирдвайне.