Россия - недружественная по отношению к Литве страна, которая представляет экономическую и военную угрозу. Это утверждение, которое часто слышится от руководства Литвы, уяснило и общество, что подтверждает исследование, полученное порталом DELFI.

Одно исследование по заказу Минобороны и Центра восточноевропейских исследований было проведено в прошлом году. Его целью было выяснить отношение жителей Литвы к другим странам и их лидерам.

В другом исследовании, проведенном по заказу МО в декабре 2018 года, интересовались отношением жителей к обороне страны и к соседним странам. Оба исследования провела компания Spinter tyrimai.

В одном опросе, проведенном в августе, участвовали 1007 жителей в возрасте 18-75 лет, в другом - в декабре - 1010 жителей того же возраста. Результаты показывают закономерное и практически неизменное отношение к соседям.

Российские информационные каналы нередко насмехаются над утверждениями, что Кремль распространяет представляющую угрозу пропаганду. В исследовании был задан прямой вопрос: согласны ли вы с утверждением, что пропаганда и (или) враждебное внешние информационное влияние представляют угрозу для безопасности страны? Количество людей, которые это утверждение поддерживают, составляет – 74%.

"Это высокий уровень понимания. Постоянные дискуссии об угрозе, пропаганде, фейковых новостях приводят к подъему общественного мнения", – сказал преподаватель Института международных отношений и политических наук Нериюс Малюкявичюс.

Согласны ли вы с утверждением, что Россия сознательно влияет на жителей Литвы? И снова неожиданный результат 65% в 2018 г. и 58% в 2017 г. были согласны с этим утверждением.

Неблагоприятны для Кремля и установки жителей Литвы по вопросам финансирования системы обороны, членства в НАТО и отношения к союзникам, которых российские СМИ в прошлом году представляли как оккупантов, которые совершают ДТП и участвуют в других инцидентах.

Число людей, которые одобряют повышение финансирования обороны до 2%, ВВП за год почти не изменилось (64% в 2018 и 62% в 2017 г.).

86% респондентов положительно оценили членство Литвы в НАТО, а 83% одобрили присутствие союзников на территории Литвы. По словам Малюкявичюса, это хороший показатель. В литовском обществе живо представление, что НАТО - гарант безопасности Литвы. Тут нет места для манипуляций, считает эксперт.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на усилия жители Литвы по-прежнему поддерживают украинцев. Это показал и благотворительный концерт 13 января, во время которого украинцам собрали больше 100 000 евро. Опрос показал, что 64% участников опроса одобряют военную помощь Украине.

"Надо понимать, что Украина - близкая Литве страна, тем более, что наше общество декларирует поддержку странам, которые сталкиваются с российской агрессией", – заметил собеседник.

В другом исследовании рассматривают решения, которые могли бы улучшить положение в Литве. Малюкявичюс заметил, что членство Литвы в ЕС и НАТО приводит к отождествлению себя с Западом, а не постсоветским пространством.

Выход из ЕС и НАТО поддержали бы соответственно 11 и 14% респондентов.

С утверждением, что в советское время жизнь была лучше, согласны всего 22% участников опроса.

Однако Малюкявичюс заметил и не столь приятную тенденцию.

В первую очередь высок процент людей, высказывающихся за улучшение отношений с Россией (31%). По словам собеседника, этот вопрос неспроста появляется на политической повестке, особенно перед выборами, поскольку так пытаются привлечь избирателей, выступающих за улучшение отношений с Россией.

Кроме того, видна потребность в сильном лидере, даже если он ради достижения цели будет обходить правила и законы. Эту позицию поддерживают 32% участников опроса.

"Кроме того, слишком мало людей гордятся тем, что являются гражданами Литвы (58%), и удовлетворены действием демократии (33%). Мы вроде бы гордимся тем, что мы люди Запада, но при этом хотели бы иметь сильных лидеров, которые обходят правила, хотим хороших отношений с Россией", – заметил Малюкявичюс.

Правда, он был удивлен неверием в возможности Литовской армии. С утверждением, что ЛА должным образом подготовлена для обороны страны, согласны лишь 14% участников опроса.

Интересные данные об устойчивости в отношении путинской пропаганды показывает предпочтение СМИ. Например, с утверждением, что абсолютной правды не существует, согласны 69% участников опроса. По словам малюкявичюса, сам вопрос – может считаться философским, но это фактор отношения к фактам.

"Конечно, о правде можно спорить, но факты, цифры, и общая установка, что фактам и цифрам не стоит доверять - это вызов. Например, мы ранее опрашивали молодежь нацменьшинств. Тогда наблюдали интересный феномен, мы спрашивали, критически ли они подходят к информации СМИ. Часть респондентов ответила, что никому не верит: ну российским, ни литовским СМИ, ни западным, такой вот нигилизм.

Но самое интересное, что в других дискуссиях именно эта группа была наиболее подвержена разным теориям заговора, реальную картину подписывала эмоциональными всплесками, поскольку им казалось, что абсолютной правды не существует.

Это одна из стратегий кремлевской пропаганды – вымыть факты, правду, все смешать, создать хаос. А он и без того субъективно существует из-за шума в информационном окружении, а когда много информационного мусора, трудно выяснить, где факты, каковы первичные источники.

Кроме того, такой аудитории сложно объяснить, где правда", - заметил Малюкявичюс.

Он порадовался тому, что борьбу с пропагандой поддерживает большинство участников опроса. 52% одобряет появление большего количества патриотической и развлекательной продукции (сериалов, фильмов, книг), 43% считают, что Литва успешно борется с пропагандой (36% - нет), 40% одобряют ограничение российских каналов, которые передают одностороннюю информацию. Правда, всего 21% одобряет (69% - нет) ограничение российской продукции на литовских телеканалах.

Данные о том, какие СМИ популярны, показывают, что большая часть участников опроса каждый день или 2-3 раза в неделю смотрит коммерческие телеканалы (61%), LRT (53%), а российские каналы предпочитают всего 14% респондентов.

То же самое с газетами и журналами – литовскую прессу каждый день или 2-3 раза в неделю читают 33%, а российскую – 2%. Правда, ничтожно мало количество читаемых западных изданий - меньше 2%.

Исследование показало, что российские каналы каждый день смотрят 38% русскоязычных жителей Литвы, а литовские - 31%.

"Это значит, что наши русскоязычные все еще живут в российском информационном пространстве. Кроме того, не надо забывать, что показывают литовские коммерческие каналы. Значит, эти наши граждане каждый день видят картину мира через призму российских телеканалов", – сожалеет Малюкявичюс.

Что касается поляков Литвы, то 12,5% их смотрит польские каналы, а 9% - российские.

Если старшее поколение все еще выбирает телевидение, как основной источник информации, то молодежь отдает предпочтение другим источникам. Например, 21% русскоязычных жителей Литвы просматривает российские порталы (среди литовцев это 1,6%, а поляков - 6,3%). Русскоязычные охотно читают порталы на литовском языке (40%), литовцы (42%), а поляки (50%).