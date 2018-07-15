Рекордсмены утверждают, что это необходимо и они ездят только по работе. Однако другие депутаты справляются со своими обязанностями и без этой привилегии.

Служебные автомобили с водителями – старая привилегия представителей власти, которой пользуются депутаты, несмотря на то, что каждому выделяют 10 000 евро в год в виде парламентских расходов, за счет которых они могут эксплуатировать свой личный автомобиль, оплачивать такси и общественный транспорт. Если депутат эти деньги не использует, то они возвращаются в бюджет.

Больше всего услугами служебного авто с водителем пользуется Вингрене, несмотря на то, что она не возглавляет ни комитет, ни фракцию. На такси, общественный транспорт и эксплуатацию своего авто она истратила почти 500 евро за 3 месяца

"Я участвовала на многих встречах, мероприятиях, ездила в разные места, в основном в сторону Друскининкай, поскольку я родом оттуда и представляю интересы жителей этого города, приглашают и в Лаздийский район. Это удобнее, чем водить самому, можно подготовиться к выступлению", – сказала Вингрене.

"Я – председатель комитета, мне надо ездить", – сказала Шалашявичюте.

Шедбарас за 3 месяца истратил и на свой автомобиль 1200 евро и пользовался авто с водителем.

"Когда обсуждался вопрос отмены льгот на автомобили, спикер парламента сказала: давайте пользоваться служебными. Я подготовил программу с Каунасским историческим президентским дворцом "Личности 100-летия". Мы посетили много районов. Поскольку мой автомобиль старый, ремонт стоит дорого", – сказал Шедбарас.

Напомним, что правление этого парламента запретило депутатам использовать средства на парламентскую деятельность на аренду автомобилей.

Малдейкене на такси и общественный транспорт истратила около 100 евро.

"Я часто езжу на телевидение, на LRT ездила наверное 10–15 раз и т.д. – я работаю", – сказала Малдейкене.

Консерватор Ингрида Шимоните напротив никогда не пользуется служебным, она ездит на своем авто, пользуется услугами такси и общественного транспорта и пользуется средствами на парламентскую деятельность.

"Интересно, что сменяется много депутатов, а хозяйственная часть остается прежней. Я сама не пользуюсь этими привилегиями, поэтому мне трудно сказать, могут ли другие обойтись без этого", – сказала Шимоните.

Буткявичюс за 3 месяца из средств на парламентскую деятельность использовал на личный автомобиль почти 800 евро.

"Я ездил в несколько районов, куда меня приглашали представители малого и среднего бизнеса для представления налоговой и пенсионной реформы. Да, я езжу на своем авто", – сказал Буткявичюс.

Шестой любитель служебных авто – "крестьянин" председатель Комитета по науке и образованию Эугениюс Йовайша, за ним идут консерваторы Андрюс Кубилюс, Эманущлис Зингерис. Десятку завершает староста фракции "Порядка и справедливости" Витаутас Камблявичюс и лидер Ремигиюс Жемайтайтис.

Вице-спикер Арвидас Некрошюс на вопрос, контролирует ли кто-либо этот процесс, он сказал, что не может ответить на этот вопрос, поскольку не знает ответа - это надо выяснить.

По правилам, на служебных авто депутаты могут ездить на официальные мероприятия, но старосты фракций признали, что этой темой не интересуются.

"Мне трудно сказать, фракция за этим не следит. Если депутат будет слишком много пользоваться служебным авто, то потом этого делать не сможет", – сказал староста "Крестьян" Рамунас Карбаускис.

"Честно говоря, не слежу, думаю, если есть правила, депутаты лимиты не превышают", – сказал староста консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

В парламенте 30 служебных автомобилей и 27 водителей – как минимум двое из них дежурят и ночью. На эту услугу парламент тратит 1 млн. евро в год.