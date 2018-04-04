

Посольство США в Литве объявляет аукцион, на котором распродаст ненужные подержанные и новые вещи.

Цены привлекательные – от 1 евро.

Цены на некоторые вещи уже увеличились, но все еще можно приобрести электроплиту за 11 евро или диван-кровать за 35 евро. Цену можно поднять не меньше чем на 5 евро, повысить ее можно 50 раз.

Второй секретарь посольства Келли Кетовер сказала DELFI, что такой аукцион проводят не в первый раз.

"На аукционе есть много всего – мебель для дома, офисная мебель, компьютеры, электроприборы, насосы и др. Иногда бывают даже транспортные средства.

Стартовые цены зависят от вещей, например, матрасы стоят от 40 евро, а мониторы – от 10 евро", – сказала она.

DELFI предлагает посмотреть, какие вещи распродает посольство США. Выбор впечатляет.

Аукцион закончится 7 апреля.