КС: "Потолок" выплат по материнству не противоречит Конституции

КС рассмотрел порядок назначения этих выплат на основании просьбы суда дать оценку такому порядку, при котором используемый для начисления выплаты максимальный размер зарплаты работника не может превышать сумму в размере страхуемых доходов за 3,2 текущих года (на сегодняшний день – 1523,2 евро).

КС отмечает, что в Литве отдано предпочтение такой модели социального страхования, при которой на собранные Фондом социального страхования (Sodra) средства финансируются не будущие выплаты налогоплательщикам, а выплаты их нынешним получателям. Некоторые из них не заплатили такую сумму налогов, чтобы покрыть получаемые ими выплаты.

По мнению КС, установленный "потолок" выплат предоставляет больше возможностей для формирования бюджета Фонда соцстраха, который позволяет обеспечить выплаты по материнству (отцовству) хотя бы в минимальном размере лицам с самыми низкими доходами.

Вильнюсский окружной административный суд рассматривал жалобу человека, у которого сумма назначенных максимальных выплат до достижения детьми двухлетнего возраста была меньше половины его зарплаты, от которой делались отчисления в Фонд соцстраха. Он указал суду, что пособие было начислено с применением максимального дневного заработка 67,81 евро, хотя его дневной заработок составляет 177,09 евро.

Обратившийся утверждал, что ограничение носит непропорциональный характер, потому что отчисления в Фонд соцстраха делаются от всей суммы доходов, кроме того, для людей, чья заработная плата не превышает максимальную границу, пособие не ограничивается.