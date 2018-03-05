Зампредседатели Меджлиса Ахмет Чийгоз и Ильми Умеров, находящиеся с визитом в Литве, призывают европейскую общественность "более активно включаться и усилить свое влияние на агрессора" с тем, чтобы мирными средствами сохранить территориальную целостность Украины.

"Я убежден, что, в первую очередь мы должны не поощрять имиджевые проекты России. Что я имею в виду? Эта банда транслирует, в первую очередь своему населению, безнаказанность и вседозволенность, и влияние во всем мире. А значит, что этому бандиту в европейских институтах не должно быть места. А значит, его так называемые выборы, которые я называю «днем голосования», не должны не признаваться ни европейским, ни мировым сообществом. Мы должны указать ему его место в клетке, а не в цивилизованном мире», - сказал журналистам А. Чийгоз.

Он также призвал всемирную общественность предстоящий летом в России Чемпионат мира по футболу.

„Мы не должны поощрять имиджевые проекты, связанные, например, со спортивными мероприятиями, такими, как предстоящий Чемпионат мира по футболу. Как может европейское сообщество, европейские нации и народы, зная, что по соседству в европейском государстве Украина, гибнут тысячи невинных детей и женщин, ездить в Россию, которая виновна в этих преступлениях, и участвовать в мероприятиях спортивного характера? Насколько нужно потерять свое сознание, свое достоинство, чтобы не уважать рядом живущий народ, который оказался в такой тяжелой беде?“, – возмущался А. Чийгоз.

Он выразил большую благодарность за поддержку Украины и почти 300 тыс. крымских татар со стороны Литвы в конфликте России и Украины. Представители парламента представили на пресс-конференции положение своего народа, утверждая, что с самого начала аннексии в 2014 году они сталкиваются с репрессиями, массовыми похищениями людей, выселениями, уничтожением украинского и татарского языков в школах, ограничениями свободы прессы - они утверждают, что в Крыму у татар уже нет ни одного независимого средства массовой информации.

Сам А. Чигоз был осужден на восемь лет тюрьмы за организацию митингов и, отсидев три года, был отпущен при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Его коллега И. Умеров, как он сам утверждает, за то, что говорил в телепередаче на татарском языке был осужден на три году, однако избежал тюрьмы, уехав из Крыма. Оба политика продолжают деятельность в Киеве, их не впускают в Крым, где остались их семьи и близкие.

"Прежде всего, среди них ваша президент Даля Грибаускайте, и сегодня мне это удалось - я пожал ей руку", - сказал А. Чийгоз.

По данным руководителей татарского парламента, сейчас в Крыму находятся около 100 политических заключенных, осужденных за непризнанние "территориальной целостности России", то есть за непризнание отрицания оккупации, организацию массовых протестов и прочую деятельность.

Председатель Литовской общины татар Адас Якубаускас подчеркивает, что крымские татары также ждут важных поправок к украинской Конституции, которые бы предусматривали условия Крымской автономии, когда полуостров восстановит независимость от России.

По словам А. Якубаускаса, Литва ежегодно выделяет около 40 стипендий украинским студентам - делегация обсудила с президентом Литвы Далей Грибаускайте, чтобы хотя бы 4-5 стипендий будут выделены крымским татарам, речь шла и о возможностях изучающим менеджмент прибыть на стажировку в Литву.