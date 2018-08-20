"Крупный русский человек": как относятся к Борису Ельцину на родине первого президента России?

"Прихожу домой и слышу – бабушка с тревогой и упреком бросает маме: "Ты хоть знаешь, чем твой сын занимается в этом месте?", - продавцу книжного магазина «Пиотровский» при Ельцин-центре в Екатеринбурге на вид не больше 27, и он очень доволен своим местом работы. – Понятно, что ничего позорного я здесь делать не могу. Но само название центра приводит бабушку в ужас". Президентский центр Б.Н. Ельцина вместе с интегрированным в него музеем первого президента России в этом ноябре отметит три года с момента открытия. Ельцин покинул Кремль 18 лет назад, а из жизни ушел в 2007-м. И если к ельцинскому центру в столице Урала уже начали привыкать, то отношение к самому политику здесь все еще полно противоречий.

Накормил и обул

Вид с площадки Ельцин-центра, расположенного на первой в России улице Ельцина, открывается на самый центра Екатеринбурга: городской пруд в самой широкой части реки Исеть, за ним – Плотинка, вокруг которой вырос город, а через реку – Храм Спаса на Крови, построенный на месте убийства императора Николая II, его семьи и слуг. Да и сам Ельцин-центр, который представляет собой смесь торгового и культурного центров, украшает и оживляет набережную. На площадке перед ним можно танцевать, веселиться в танцующих фонтанах и играть в самой большой городской песочнице. Центр притягивает самую разную публику, причем не только поклонников первого президента России.

Екатеринбург, Ельцин-центр (фото - Наталья Фролова)

На вопрос об отношении к Ельцину екатеринбуржцы отвечают прямо и охотно. Как отвечали бы и десять, и двадцать лет назад: за открытую критику президента тогда никого не записывали в «пятую колонну» и «иностранные агенты». Но, как ни странно, перечисляя сегодня заслуги своего земляка, екатеринбуржцы старше 35 лет очень редко вспоминают о свободе слова и свободе прессы, обретенных в 90-е.

«Самое большое достижение – исчез дефицит и уравниловка. В 90-е было столько возможностей для самореализации!» - признает Владимир Даровских (мелкий предприниматель, 47 лет). «При Ельцине у меня в семье было три гендиректора предприятий – мама, папа и дед. А в 2000-х наши предприятия уже не выжили», - ностальгирует инженер строительной компании (38 лет) Павел Пестерев.

Некоторые вспоминают приватизацию добрым словом. Другие ее до сих пор считают несправедливой, например, преподаватель русского языка и литературы Любовь Ивановна (68 лет). Интересно, что в музее Ельцина о приватизации, как и о других экономических мерах по срочной реабилитации страны, рассказывается в зале c честным названием «Непопулярные меры». Но Любовь Ивановна все же благодарна Ельцину за то, что при нем были запущены рыночные механизмы экономики: «Накормил, обул страну, пусть и китайским ширпотребом, но после застоя и дефицита это было для народа переходом на новый уровень жизни”. Ее коллега Ольга Лысенко (44 года) к Ельцину относится отрицательно – «упустил шанс пойти по пути, по которому сейчас идет Китай».

Екатеринбург, Ельцин-центр (фото - Наталья Фролова)

Позитив и негатив

Евгений Ройзман, бывший мэр Екатеринбурга, а ныне предприниматель и меценат, признается в интервью DELFI, что со временем стал гораздо больше ценить Бориса Николаевича: «Ельцин был крупным русским человеком со всеми вытекающими (последствиями – DELFI). Раньше я по-настоящему не понимал его роли в истории России». Помимо избавления от дефицита и решения проблемы продовольствия, Ройзман напоминает еще два важных, на его взгляд, момента: «Во-первых, Ельцин не был злопамятным, он никогда никого не преследовал, не гонялся за журналистами. Он отменил цензуру, и весь негатив против него давали свободные СМИ. А, во-вторых, Наина Иосифовна ни от кого не пряталсь, работала в проектном институте, дочерей Лену и Таню забирала из детского сада сама».

Кстати, исключительно доброжелательное отношение к бывшей первой леди очень заметно в Екатеринбурге и сегодня. В Ельцин-центре Наина Иосифовна бывает несколько раз в год, здесь представила свою книгу мемуаров «Личная жизнь», иногда проводит кулинарные мастер-классы. Два раза в год – на 25 ноября (день открытия музея) и 1 февраля (день рождения Бориса Николаевича) в музее собирается вся семья. Без кавычек, настоящая.

Про семью в кавычках, то есть ближайшее окружение Ельцина в последние годы его правления, екатеринбуржцы сегодня почти не вспоминают. А среди заслуг своего земляка часто называют противостояние путчу, своевременный уход с поста президента, конституционную реформу и назначение Путина преемником. Впрочем, приведение Путина к власти столь же часто фигурирует и среди ошибок Ельцина. Среди последних, те, кто сами пережил 90-е, называют также войну в Чечне, раздачу госсобственности олигархам, дефолт 98-го года и тягу к выпивке.

«То, что он пил, стало достоянием общественности, в том числе и зарубежной, что сказалось на имидже России», - переживает Маргарита Васильевна, кандидат геологических наук. Ей – 80, она говорит, что помнит Ельцина еще по тем временам, когда тот занимал пост секретаря Обкома партии, и что всегда гордилась им как талантливым земляком.

По рассказам родителей

Сегодня местная молодежь, которая приходит в музей Ельцина, все еще часто приносит с собой груз родительских представлений об эпохе, в которой они совсем не жили. «Я ничего, разумеется, не помню, а родители уверены, что Ельцин был реформатором и появился в нужное время, что он был человеком действия и смог повести людей за собой. Другое дело, что реформы были проведены неумело и поэтому не имели успеха», - Марии Королевой, студентке из Екатеринбурга, на момент ухода Ельцина из Кремля исполнилось всего два года.

Студент Данила Букин считает, что Ельцин был чересчур амбициозным человеком и проявил себя как некомпетентный лидер: «Насколько мне известно, отношение к нему сильно не изменилось с конца его президентского срока. За ним закрепился образ «пьющего президента», и этот несерьезный образ жив до сих пор. Отдельно хочется «поблагодарить» за втягивание России в Чеченские войны и их последствия». И хотя составители экспозиции музея Ельцина приниципиально решили не избегать проблемных тем, экскурсия по музею не переубедила Данилу: «Я не ожидал получить какую-то более-менее объективную информацию о Ельцине. И я ее не получил».

Елена Лихарева, наоборот, признается, что посещение музея помогло ей переосмыслить восприятие Бориса Николаевича: «Раньше я не знала, что он был настолько значимым лицом, что очень много сделал именно для зарождения новой России. На мой взгляд, он был родоначальником изменений в нашем государстве, а изменения это всегда хорошо!» Студентка подмечает, что сегодня в столице Урала есть и университет, и музей, и улица Ельцина, а раньше в городе его имидж не был таким положительным – "многие считают его алкоголиком, который пропил часть территорий".

Не сфальшивить

На противопоставлении вечно пьяному Ельцину и «лихим 90-м» все 2000-е строился имидж нового президента Владимира Путина – спортивного (черный пояс по карате), всегда выдержанного (почти Штирлиц) и сильного государственника (строительство вертикали). Штампы про Ельцина и его эпоху нашли в свое время благодатную почву, и сегодня от них очень сложно избавиться, уверен Евгений Ройзман.

«Они (команда второго президента России – DELFI) нашли много обиженных 90-ми – тех, кто не понимает простую вещь: Ельцин возник на развале Советского Союза, когда зарплат не было, страна была на грани голода, а нефть стоила всего 10 долларов за баррель. А пропаганда вещь подлая. Я еще понимаю, когда были выборы, но когда выборы прошли – чего вы населению бошки засираете?», - возмущается Ройзман, который 90-е считает временем свободы.

То, что за последние годы в стране сформулировалось четкое негативное отношение к 90-м и к Ельцину, прекрасно понимали и создатели музея первого президента России. «У старшего поколения эта риторика наложилась на собственный отрицательный опыт, которого было немало в эту переломную эпоху. Когда она транслируется на молодое поколение, то базируется на незнании и непонимании собственной истории. Поэтому наша задача была предоставить им эти знания, - говорит в интервью DELFI Людмила Телень, журналист и заместитель исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина. - И тут было важно не сфальшивить: не найти противовес словосочетанию «лихие 90-е» в виде счастливых и беспроблемных десяти лет с Ельциным в белом костюме во главе. Задача была представить нашу новейшую историю во всей тяжелой драматургии с ее конфликтами, проблемами и ошибками лидера. Нам казалось, что если мы возьмем фальшивую ноту, то негативное отношение к Ельцину и 90-м будет только расти. Мы станем еще одним драйвером этого настроения».

Borisas Jelcinas pučo Rusijoje metu Reuters/Scanpix

Людмила вспоминает, что на открытие Центра 25 ноября 2015 года организаторы пригласили группу журналистов и блогеров самых разных политических взглядов. «Среди них был молодой человек 19 лет абсолютно левых, даже анархистских взглядов. Вечером того же дня, когда он пришел брать у меня интервью, он первым делом абсолютно серьезно сказал: «Я всегда считал, что в 93-м году Ельцин расстрелял парламент, что он убивал людей из танков. И вдруг я понял, что все было совершенно иначе, что я совершенно не знал правды»».

«Нам у вас очень нравится!»

Но избежать негатива все равно не удалось. В 2012-м году, когда у здания будущего центра уже стоял памятник Ельцину, как бы выходящему из каменной глыбы, неизвестные облили монумент синей краской. В 2017-м национал-большевик из незарегистрированной в России партии «Другая Россия» облил памятник бензином и попытался его поджечь. Одно время центр регулярно пикетировали радикальные патриоты из так называемого Национально-освободительного движения (НОД). «Они стояли прямо у входа, мы их всех уже знали в лицо», - вспоминает Людмила Телень.

В Екатеринбурге некоторое недовольство появлением Президентского центра все еще сохраняется. Кто-то считает его чересчур агиографичным. Другие – ненужной тратой средств. «Жалко денег налогоплательщиков – кусок отнятый у пенсионеров», - сетует Евгений Костенко, строитель 46-и лет.

Екатеринбург, Ельцин-центр (фото - Наталья Фролова)

Но Людмила Телень с этим мнением несогласна. Изначальное восприятие Ельцин-центра как навязанной идеологической институции удалось преодолеть, считает она, создав на его базе открытую современную площадку для дискуссий. «И молодежь, и люди старшего поколения, в первую очередь, приходили не в музей, а на лекции, на театральные премьеры, показы документального кино и на встречи с интересными людьми. И в отличие от других, мы работаем с пожилыми людьми: устраиваем для них бесплатные сеансы, приглашаем на выставки. Некоторые из них просто заходят посидеть за столиками нашего холла – со своими бутербродами. Даже организовался клуб людей, которые здесь нашли для себя возможность культурной жизни. Что самое интересное, среди них много тех, кто поддерживает коммунистическую партию и идеологически абсолютно не приемлет Ельцина». И даже недавно пикетировавшие центр НОДовцы, сегодня с удовольствием проводят время на бесплатной танцплощадке у входа в музей. «Вас ничего идеологически не смущает? – спросила их Людмила Телень. И в ответ услышала: «Нет, не смущает. Нам у вас очень нравится!»

Запрос на живую политику

То, что Ельцин-центр стал центром общественной и культурной жизни Екатеринбурга, подтверждает и недавний выпускник Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Алексей Гейнц. Он – постоянный посетитель мероприятий центра. Говорит, что ему здесь настолько нравится, что даже мечтал бы сюда устроиться на работу. Отношение к Ельцину у Алексея сложилось уже в десятые годы, и, несмотря на противоречивость личности Бориса Николаевича, видит нем, в первую очередь, человека с большой буквы: "Я завёл себе традицию каждый Новый год на контрасте с однообразными и безжизненными обращениями современного Президента РФ смотреть последнюю новогоднюю речь Бориса Николаевича, чтобы хоть где-то увидеть живого человека" (в этом обращении 31 декабря 1999 года Ельцин сообщил, что покидает пост президента). На последних президентских выборах Алексей даже решился испортить бюллетень – написал на нем «Ельцин – мой президент». «Для меня, в некотором смысле, приятнее смотреть на Ельцина, дирижирующего оркестром в нетрезвом виде, чем на абсолютно пресных высших должностных лиц современной России», - рассуждает молодой человек.

В то же время, проанализиров свое отношение к Ельцину, выпускник УрФУ понял, что это восхищение неслучайно. Его причина – во внутреннем запросе на более прозрачную и открытую политику в нынешней России. Этот запрос, выражаемый через фигуру Ельцина, по мнению Алексея, постепенно обретает черты тенденции, выраженной, например, в феномене молодежного постмодернистcкого пародийного культа Ельцина («Эзотерический ельцинизм» и группа в сети ВКонтакте «Ельцин был скином»).

Ельцин-центр, который вынужден сегодня получать дотации из федерального бюджета, сумел соединить в себе то, что по нынешним временам в России встречается крайне редко - современное «тело» с духом свободы 90-х. Недаром этим словом «Свобода», выписанном знаменитым художником, одним из основателей соц-арта, Эриком Булатовым на гигантском полотне, заканчивается и экспозиция музея. «Месседж» этого финала прост: Ельцин предоставил россиянам шанс, которым каждый волен воспользоваться по собственному усмотрению. Главное, не полениться этим шансом воспользоваться.