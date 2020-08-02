Крупные города Литвы начинают подготовку к Рождеству: в этом году будут перемены

Вильнюсский центр культуры уже объявил конкурс на украшение главной елки на Кафедральной площади. Глава этого ведомства Паулюс Юргутис сказал, что сейчас думают, не отказаться ли от украшения второй елки на Ратушной площади.

"Пока конкурс проводится для одной елки. Решение о елке на Ратушной будет принято позже – все будет зависеть от развития ситуации, может, и одной елкой ограничимся", – сказал Юргутис.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в фейсбуке сообщил, что, возможно, не будет большого концерта по случаю зажжения огней на елке, но другие мероприятия состоятся.

Советник мэра Каунаса Симонас Кайрис сказал, что муниципалитет сейчас только планирует все мероприятия и внесет коррективы с учетом ситуации с коронавирусом.

"Правда, ясно одно: никакие проблемы последнего времени не могут испортить праздничное настроение ни горожанам, ни городу. Мы готовы реагировать на ситуацию в страны и принимать соответствующие решения. Постараемся сделать так, чтобы пандемия не украла у Каунаса и каунасцев Рождество", – сказал он.

По словам Кайриса, в этом году город украсит здания, улицы и мосты, а Ратушная площадь станет "сладкой рождественской сказкой", там по традиции появится рождественский городок. Елку, как и прежде, украсит художник Йоланта Шмидтене.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что пока нет планов ограничивать праздничные мероприятия на Рождество.

"Ясно одно, что до весны следующего года масштабы мероприятий не вырастут, это почти факт. Насколько уменьшатся – будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и за ее пределами", – сказал Грубляускас.