Опрос жителей показал, что отказаться от автомобиля готовы жители в группе 18–29 лет, люди с большими доходами, люди с высшим или неоконченным высшим образованием.

Еще 24% жителей склонны это сделать, но с меньшей вероятностью. 39% жителей не откажутся от автомобиля в повседневной использовании.

На этот раз поинтересуемся, какие перемены на дорогах в ближайшее время планируют мэрии крупных городов Литвы, чтобы сократить количество автомобилей.

Жителям Вильнюса создают условия для использования альтернативы

Директор компании Susisiekimo paslaugos при Вильнюсском самоуправления Модеста Гусаровене сказала, что сочетание разных видов транспорта – распространенная практика, которую используют города, выступающие за гармоничную мобильность. По ее словам, один из способов избежать заторов - выйти из своего автомобиля и использовать альтернативные способы передвижения – общественный транспорт, велосипеды, ходить пешком, услугой каршеринга, ездить с другими членами семьи.

"В Вильнюсе стараются создать возможность сочетания разных способов сообщения – инвестируют в пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, побуждают гармоничную мобильность. За последние 3 года в Вильнюсе проложили и обновили больше 40 км велодорожек, еще около 20 км планируют оборудовать в этом году. Представляют и другие проекты, например, прокат электросамокатов, обновление общественного транспорта, проводят занятия, на которых рассказывается о гармоничной мобильности", – сказала Гусаровене.

Однако все перемены возможны только в том случае, если свои привычки изменят жители. По имеющимся данным, в среднем в одном автомобиле в Вильнюсе ездит 1,32 человека. Нередко в семье есть больше чем один автомобиль, а это значит, что поток автомобилей растет.

Гусаровене сказала, что с конца 2017 г. в Вильнюсе проводят рекордное обновление системы общественного транспорта. Сейчас в Вильнюсе курсирует около 300 новых автобусов, а до 2020 г. автопарк пополнят еще 135 новыми автобусами. В результате такого обновления в парке не останется автобусов старше 7 лет, а в Вильнюсе будет один из самых "молодых" автобусных парков, по сравнению с другими столицами Европы.

В Вильнюсе планируется расширение сети полос А.

Еще одна цель города – до 2030 г. больше 7% поездок должны стать велопоездками. Кроме того, хотят в ближайшие два года per соединить систему основных дорожек, чтобы они охватили все жилые районы с центром города. Основная цель - чтобы не меньше 90% жителей жили на расстоянии не больше 1 км от велодорожки.

Клайпеда рассматривает возможность внедрения трамвая и электрических автобусов

Представители Каунасском мэрии сообщают, что их мэрия еще не закончила составление плана гармоничной мобильности, поэтому рассмотрим идеи Клайпеды.

В январе этого года в Клайпеде в рамках планов гармоничной мобильности с января оборудовали светодиодное освещение около пешеходных переходов. Оно горит тем же светом, что и сигнал светофора. Пресс-секретарь Клайпедской мэрии Виталиюс Чапас сказал, что эти полосы предназначены для людей, которые не в силах оторвать взгляд от экранов смартфонов.

Чтобы сохранить качественный общественный транспорт, Клайпедская мэрия готовится к переменам в этой сфере. Цель - обеспечить не только удобство сообщения, но и снижение уровня загрязнения воздуха.

"Сейчас готовят исследование, оценят возможности внедрения общественного транспорта на электричестве. Один из возможных вариантов – трамвай, однако исследователи могут предложить и альтернативные варианты, например, электрические автобусы, комбинированный вариант обоих видов транспорта", – сказал Чапас.

Цель исследования – выбор самого рационального и отвечающего потребностям города решения, с учетом системы общественного транспорта в Клайпеде, сети улиц, их пропускной способности и других факторов, проведением моделирования потоков транспорта и пассажиров, анализа проектов, осуществленных на подобных условиях за границей, с учетом пользы и расходов на тот или иной вид транспорта, возможности окупаемости.

По словам Чапаса, дальнейшие шаги самоуправления будут зависеть от результатов исследования, которое готовит победившая в конкурсе компания Civitta. Вместе с исследованием должны представить и инвестиционный проект, а также пакет документов для возможного выбора подходящего частного партнера. Исследование и другие прилагающиеся к нему документы готовят в рамках осуществления проекта "Возможности развития электрического общественного транспорта (DEPO)", большую часть финансирования в данном случае выделяет Европейский инвестиционный банк.

Также в Клайпеде модернизируют системы управления движениям на ул. Миниёс, Пилес и Науйойо уосто. После модернизации на этих улица координированную систему управления светофорами планируют внедрить на других основных улицах города – на Шилутском шоссе и проспекте Тайкос.

В Шяуляй – перемены, снижающие потребности в автомобилях

В Шяуляй, как и в других городах, в сфере сообщения все еще доминирует частный транспорт. Представитель муниципалитета Эгле Бружене сказала, что в результате город сталкивается с загрязнением, шумом и потребностью в местах для парковки.

По данным опроса, проведенного в 2018 г., для повседневных поездок по маршруту дом/работа 39% жителей пользуются автомобилями, 29,8% - ездят на общественном транспорте, 26,6% - ходят пешком, 1,5% - ездят на велосипедах, 3% - передвигаются иными способами.

"Чтобы создать условия для других вариантов передвижения, не хватает элементарной удобной для этого и безопасной инфраструктуры. Не везде есть тротуары для пешеходов и пешеходные дорожки. Многие имеющиеся уже нуждаются в ремонте, не приспособлены для инвалидов и не освещены. Несмотря на то, что в последнее время в этой сфере в Шяуляй наблюдается прогресс, все больше внимания и средств выделяют на оборудование и ремонт пешеходных дорожек, велодорожек, потребность в них остается высокой", – заметила Бружене.

Кроме того, город пытается сделать более привлекательной систему общественного транспорта. По словам Бружене, жители говорят, что пользоваться общественным транспортом они станут, если он будет чаще курсировать. Кроме того, им хотелось бы, чтобы обновили и автобусный парк.

В Паневежисе в скором времени начнут курсировать экологические автобусы

Представитель Паневежского самоуправления Аста Сарапене указала, что основные проблемы на дорогах муниципалитета – не все дороги асфальтированы, некачественные велодорожки, небезопасные и не приспособленные для инвалидов пешеходные дорожки, а также старые автобусы.

Она подчеркнула, что по мере внедрения планов гармоничной мобильности у жителей появится альтернатива transportui – качественные, привлекательные и удобные пешеходные дорожки, велодорожки и общественный транспорт.

В Паневежисе расширят сеть велодорожек, а Паневежский автобусный парк подписал с турецкой компанией договор о покупке 12 автобусов на газе. Экологические автобусы доставят в город в конце 2019 – начале 2020 г.

Сарапене заметила, что мэрия также улучшает качество дорожного покрытия в городе, инфраструктуру, обновляет улицы, в рекреационных зонах оборудует больше зон отдыха, спортплощадок и детских площадок, велодорожек и т.д. Также планируют оборудовать 3 заправки для электромобилей.

"Надеемся, что благодаря осуществлению предусмотренных в плане гармоничной мобильности мер, уменьшится уровень загрязнения воздуха, улучшится качество жизни горожан, будут созданы хорошие условия для использования безмоторного и другого экологического транспорта", – сказала Сарапене.

В финансовом периоде 2014-2020 гг. в транспортный сектор страны планируют инвестировать 1.47 млн. евро из фондов ЕС. Больше 88 млн. евро пойдут на инвестирование проектов гармоничной мобильности.