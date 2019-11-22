"Я так понимаю, нас хотят выбросить на улицу. У нас двое малолетних детей, жить нам негде, может, дадут что-то временное. Пока ничего не можем сказать. Может, не выкинут на улицу зимой", – сказала Кручинскене.

По ее словам, сначала в этой квартире жили ее дедушка с бабушкой, затем дядя.

"Это было жилье моих дедушки и бабушки, они получили его от работы, в советское время. Там жил мой дядя Альгис Аугутис. Мы связаны с этой квартирой, но она нам не принадлежит. Мой дядя квартиру не выкупил, квартира осталась на балансе муниципалитета, а потом стала социальным жильем. Это было наше общее жилье, мы росли там у дедушки и бабушки, это была квартира нашей семьи", – сказала она.

Кручинскене сказала, что они поселились в квартире, когда их родственники уехали за границу, чтобы заработать на выкуп жилья.

"Два года назад они могли выкупить жилье, но когда узнали цену, она была очень большой, засомневались и не успели купить", – сказала Кручинскене.

По ее словам, их семья также стоит в очереди на получение социального жилья.

"Если наших родственников лишают права на это жилье, то пусть нам его передадут. Оно отвечает нашим пожеланиям", – сказала Кручинскене, которая не считает, что нелегально живет в этой квартире.

Заместитель администратора Каунасской мэрии Йоланта Балтадуоните сказала, что жилье людям предоставляют в порядке очереди, а не пожеланий. На вопрос, связано ли это как-то с тем, что Кручинскене планирует участвовать в выборах, она ответила, что мэрия регулярно проверяет социальное жилье, в этом году проверили 600 квартир.

"Это жилье, как и сказала Кручинскене, всегда принадлежало муниципалитету, оно не передается по наследству. Его передают в порядке очереди тем, кто нуждается в помощи, а не кто хочет получить жилье", – сказала Балтадуоните.

Синкявичюс считает, что в данном случае есть лишь одна проблема - несоблюдение закона.

"Ясно действует закон - если у тебя нет жилья, встаешь в очередь и ждешь. Например, в Йонаве, где я являюсь мэром, в очереди надо простоять около 3,5 лет, не знаю, как в Каунасе. Все равны. Если тебе сдали жилье в аренду, ты не можешь его передать другим", – сказал Синкявичюс.

По его словам, если родственники Кручинскене откажутся от квартиры, то ее передадут другим людям, в порядке очереди, а не семье Кручинскене.



Балтадуоните сказала, что Кручинскене получит эту квартиру только если от нее откажутся все люди, которые стоят в очереди перед ней. Она напомнила, что от одной предложенной квартиры семья Кручинскене уже отказалась.

"Начнем с того, что в порядке очереди ей уже предлагали квартиру. Она отказалась и высказала свои пожелания. В очереди больше 700 семей. Кручинскене в ней не первая", – сказала Балтадуоните.



Все это неправда, нет перед нами никого. Я узнала, что такие квартиры вообще не дают семьям, стоящим в очереди, это нереально, чтобы мы получили такую квартиру. Сейчас по закону такие квартиры продают, как плохие", – сказал Кручинскене.

"Как я уже говорила, пришла наша очередь, было бы хорошо, чтобы мы здесь остались, поскольку мы записали детей в подготовительный класс здесь. Нам здесь все знакомо. Дайте нам эту квартиру, здесь все отвечает потребностям нашей семьи. Приведем все в порядок, у мужа золотые руки, увидите. Вам трудно это сделать?" – вопрошает женщина.

Синкявичюс сказал, что в данном случае речь одет о семье с малолетними детьми, поэтому детей на улицу точно не выбросят.

"Если она сама не освободит квартиру, видно, ситуация застрянет во времени и история будет длиться долго", – считает Синкявичюс.

"Однако по закону не может быть долгого концерта по заявкам. Если нужно жилье, то на помощь приходит мэрия или государство, а ты отказываешься, после нескольких раз тебя снимают с очереди. Если начнешь капризничать, государство скажет - видно это жилье ненужно", – сказал Синкявичюс.

"Государство предлагает жилье из фонда или есть другой менее популярный путь - оплата аренды. Но тут надо регистрировать договор об аренде, срок аренды должен быть не меньше года и, например, в Йонаве, семье из 3 человек компенсируют всего 15 евро в месяц. Методика непривлекательная", – сказал он.