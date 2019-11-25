Кручинскене сказала DELFI, что 10 лет это жилье никого не интересовало. "Мы договорились с ним (представителем муниципалитета – DELFI), что он приедет к нам домой в пятницу, осмотрит жилье, поскольку мы живем здесь много лет - 10 и даже больше. Никто это жилье не видел", – сказала она.
Кручинскене признала, что это социальное жилье ее семье не принадлежит, его выделили родственникам Кручинскене. Женщина сказала, что раньше здесь жили ее дедушка и бабушка, поэтому она не намерена покидать это жилье.
"Мы не покинем его, – сказала женщина. – Мы не собираемся отсюда съезжать, мы любой ценой останемся здесь. Никуда не уйдем, разве что нас выселят с помощью военных".
Семья Кручинскене живет в Панямуне, в деревянном доме, в квартире, которая отапливается дровами. Женщина сказала, что именно такое жилье и нужно ее семье.
"Мы ждем их визита, посмотрим, о чем договоримся, – сказала Кручинскене, прибавив, что ее семья стоит в очереди на получение социального жилья и сейчас подошла их очередь, однако предлагаемые муниципалитетом варианты не отвечают их потребностям. – Предлагают квартиры в многоквартирных домах, но нам здесь жить по карману (...). А если мы уйдем, там надо будет платить за отопление. Мы хотим жилье с печным отоплением, как здесь".
Кручинскене намерена вести переговоры и просить выделить им именно то жилье, в котором они сейчас живут. "Мы не сможем платить за отопление в 3-комнатной квартире, – сказала она. – Мы будем вести переговоры и никуда не пойдем, разве что нас вывезут военные".
Напомним, что история с выселением Кручинскене началась после того, как она заявила о намерении принять участие в парламентских выборах в составе партии Наглиса Путейкиса.
Язык вражды в отношении других религий – мы злимся, потому что не понимаем? (3)
В один жаркий день этим летом в своей соцсети Facebook...
Кручинскене против выселения: мы не уйдем, разве что нас выселят с помощью военных (2)
Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том,...
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус попал в больницу (14)
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус с минувшей...
Социальная проблема: в Литве получатели пособий работать не хотят (23)
После того как парламент Литвы одобрил повышение...
В Каунасе уже стоит рождественская елка: раньше ничего подобного в городе не было (3)
На Ратушной площади в Каунасе появилась своеобразная...
TOP новостей
Инициатива "мести Ландсбергисам": части родителей придется платить больше (57)
Министерство науки, образования и спорта Литвы...
Социальная проблема: в Литве получатели пособий работать не хотят (23)
После того как парламент Литвы одобрил повышение...
В студии DELFI TV: Что происходит с польским и русским языками в Литве? (77)
Каким статусом обладают русский и польский языки в...
Кручинскене против выселения: мы не уйдем, разве что нас выселят с помощью военных (2)
Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том,...
За терминал СПГ Литва будет платить на 20 лет дольше: такое решение нужно было для компании Achema (91)
Государственная компания Klaipėdos nafta (KN) планирует взять...