Кручинскене сказала DELFI, что 10 лет это жилье никого не интересовало. "Мы договорились с ним (представителем муниципалитета – DELFI), что он приедет к нам домой в пятницу, осмотрит жилье, поскольку мы живем здесь много лет - 10 и даже больше. Никто это жилье не видел", – сказала она.

Кручинскене признала, что это социальное жилье ее семье не принадлежит, его выделили родственникам Кручинскене. Женщина сказала, что раньше здесь жили ее дедушка и бабушка, поэтому она не намерена покидать это жилье.

"Мы не покинем его, – сказала женщина. – Мы не собираемся отсюда съезжать, мы любой ценой останемся здесь. Никуда не уйдем, разве что нас выселят с помощью военных".

Семья Кручинскене живет в Панямуне, в деревянном доме, в квартире, которая отапливается дровами. Женщина сказала, что именно такое жилье и нужно ее семье.

"Мы ждем их визита, посмотрим, о чем договоримся, – сказала Кручинскене, прибавив, что ее семья стоит в очереди на получение социального жилья и сейчас подошла их очередь, однако предлагаемые муниципалитетом варианты не отвечают их потребностям. – Предлагают квартиры в многоквартирных домах, но нам здесь жить по карману (...). А если мы уйдем, там надо будет платить за отопление. Мы хотим жилье с печным отоплением, как здесь".

Кручинскене намерена вести переговоры и просить выделить им именно то жилье, в котором они сейчас живут. "Мы не сможем платить за отопление в 3-комнатной квартире, – сказала она. – Мы будем вести переговоры и никуда не пойдем, разве что нас вывезут военные".

Напомним, что история с выселением Кручинскене началась после того, как она заявила о намерении принять участие в парламентских выборах в составе партии Наглиса Путейкиса.