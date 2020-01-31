"Люди выбирают депутатов. Без голосов людей я не получу ни евро. Значит, если будут люди, которые хотят голосовать за меня, они не будут против того, чтобы я получала зарплату", – сказала Кручинскене о зарплате депутата.

Правда, на вопрос, знает ли она из каких средств выплачивают зарплаты депутатам, она ответила: "Я не понимаю, о чем вы".

Кручинскене не скрывает, что считает зарплату депутата привлекательной и уверяет, что у нее есть необходимая компетентность.

"Вы владеете английским?" –спросила Кручинскене Журналист и получила ответ:"Не думаю, что английский нужен".

Такой же ответ был и на вопрос, знает ли она русский язык.

А что же умеет делать Кручинскене?

"Я умею жить в семье с одним мужем 30 лет. Умею на протяжении 5 лет воспитывать детей, присматривать за ними. Я кое-что умею. У меня есть опыт участия в судебных заседаниях, общения с адвокатами, умею общаться с журналистами. Это большой опыт. Немного знаю, что такое побывать в тюрьме, есть тюремный хлеб", – сказала она, заметив, что недостаток парламента - нехватка простых людей среди депутатов.

"Я хочу стать примером для тех депутатов, которые не способны жить с одной женой", – сказала Кручинскене, которая на данный момент нигде не работает, живет в социальном жилье, а также попала в поле зрения социальных работников за то, что на улице ударила ребенка, правда, суд оправдал ее. Правда, перед этим из семьи на месяц забрали обоих детей.

Кручинскене сказала, что раньше работала продавцом.

"Нагрузка была очень большой, а у меня слабое здоровье. С детства у меня было малокровие. После такой тяжелой физической работы, а работа продавца очень тяжелая, здоровье стало еще хуже", – сказала она.

На вопрос, не будет ли ей тяжело работать в парламенте, она сказала: "После рождения детей я пошла на поправку. Много лет у меня было малокровие, я ощущала слабость.Сейчас это прошло".