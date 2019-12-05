Эгле и Гинтарас Кручинскасы наконец-то согласились переехать в другое социальное жилье. Правда, семья долго выбирала наиболее подходящий вариант.
Eglė ir Gintaras Kručinskai
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Кручинскене сказала, что на переселение им дали месяц, но она намерена вести переговоры и просить больше времени. Во-первых, времени мало, а во вторых Рождество семья хотела бы спокойно отметить в прежней квартире.

"Дали месяц, но мы не успеем, ведь близятся праздники, и за пять лет столько всего набралось, да и деньги нужны на переезд. За месяц это невозможно, мы просили два, – сказала Кручинскене. – Думаю, договоримся. Я на это надеюсь".

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Кручинскене сказала DELFI, что шли напряженные переговоры. "Они учли наши потребности и предложили неплохой вариант, – DELFI сказала женщина. – Было бы некрасиво отказаться, вот мы и согласились".

Кручинскене сказала, что в другой район им переезжать не придется.

Она не скрывала, что это не первое жилье, которое им предлагали. Семья требовала жилье в Панямуне и с печным или автономным газовым отоплением.

"Мы получили вариант с газовым отоплением, но регулировать мы можем сами. можем и минимум установить. Для нас это очень актуально. Это большой плюс", - сказала женщина.

По ее словам, квартиру пока видел только муж. "Мы получили квартиру, но она на трех или четырех этажах, уютная, в этом районе, – сказала Кручинскене. – Это необычный многоквартирный дом, возможно, там раньше жили офицеры. Необычный дом, красивый".

В Панямуне много бывших казарм, которые превращают в современные лофты.

Ключи от квартиры семья еще не получила.

"Когда все подпишем, получим ключи", – сказала она.

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