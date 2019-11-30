"Мы никуда не уйдем, разве что нас выселят насильно с участием военных", – заявила Кручинскене, которая намеревается участвовать в парламентских выборах.

По законам, социальное жилье выдают малоимущим жителям, у которых нет собственного жилья. Его нельзя передавать другим или сдавать в аренду другим людям.

Недавно выяснилось, что Кручинскене живет в социальном жилье, выданном ее родственнице, проживающей в США.

Случай Кручинскене стал настоящей головной болью для муниципалитета. Семья стоит в очереди на получение социального жилья, им уже предлагали несколько вариантов, но они отказались.

Семья отказывалась от, по их мнению, слишком маленьких квартир и от квартир, за которые надо дорого платить, а в семье работает лишь один человек.

Кручинскене сказала DELFI, что хочет остаться там, где сейчас живет или переехать в дом с экономичным отоплением.

"Мы хотим, чтобы мэрия разрешила нам остаться в этом доме. Он нам подходит, дети к нему привыкли. Мы написали письмо мэру, изложили свою просьбу, надеемся, ее учтут", – сказала DELFI Кручинскене.

"Мы здесь живем пять лет, дети зарегистрированы в подготовительный класс. Смена окружения была бы большой травмой для детей. Когда мы встали в очередь на получение жилья, мы просили, чтобы это было жилье с печным отоплением или индивидуальным газовым отоплением, иначе нам может быть сложно платить за жилье", – сказала женщина.

По ее словам, оплата трехкомнатной квартиры, которую им предлагают, станет большим бременем для семьи со скромными доходами. Она заметила, что сама не работает, а муж работает строителем по бизнес-удостоверению и зарабатывает немного.

"Он не рекламирует себя, работает один, заказчиков бывает немного", – сказала Кручинскене. Она упомянула, что после рождения второго ребенка какое-то время оба они не работали, жили на пособия, поскольку надо было присматривать за детьми.

Кручинскасам муниципалитет предлагал три квартиры, но они отказались. Семья желает остаться там, где живет сейчас и выдвигает дополнительные условия.

"Наши дети привыкли жить в доме. Для них жизнь в квартире была бы слишком большой травмой. Мы в заявке упоминали, что хотим получить жилье в Панямуте, где сейчас живем и чтобы отопление было таким, как сейчас. Центральное отопление нам не нравится", – сказала Кручинскене, заметив, что муниципалитет их желания не учитывает.

"Все предлагаемые квартиры были слишком маленькими - две комнаты. А у нас дети, мальчик и девочка, надо три комнаты: одна общая и по одной детям", – сказала женщина.

"Мы просим то, что просим, если они не находят такое, почему не могут оставить нам этот вариант?", – вопрошает Кручинскене.

Представители муниципалитета сказали, что все предлагаемые квартиры отвечали необходимым требованиям, а учитывать пожелания людей у них нет возможности.

Представитель Каунасской мэрии Йоланта Балтадуоните сказала, что муниципалитет по закону обязан предоставлять людям пригодное для жизни жилье: "Только то, что семья выбрала такой вариант, не значит, что там подходящие условия для жизни и тем более для жизни детей".

Дом, в котором живут Кручинскасы, построен в 1930 году. Семья живет в его части площадью 75,49 кв. м, жилая площадь составляет – 43,80 кв. м. Дом давно не ремонтировали, его изношенность, по оценке 2010 года составляет 70%