Кручинскене обвиняли в нанесении малолетнему ребенку физической боли и нарушении общественного порядка. Прокурор предлагала признать ее виновной и назначить штраф в размере 2500 евро.

Однако суд оправдал Кручинскене, установив, что в ее действиях не было состава преступления. Однако в вердикте было сказано, что в ее действиях можно было усмотреть признаки административного правонарушения, поэтому дело передано в полицию для дальнейшего разбирательства.

Это решение суда обжаловала и прокуратура и адвокат Кручинскене.

Адвокат Кручинскене просил упразднить ту часть решения суда низшей инстанции, в которой речь ша об административном нарушении. Прокуратура просила признать женщину виновной в насилии над ребенком.

Напомним, что эта история началась 29 сентября 2018 года. В полицию позвонил прохожий, который заявил, что Кручинскене шлепнула малолетнего ребенка по попе. У Кручинскасов на месяц забрали обоих детей, мотивировав это тем, что дети находятся в опасности. Однако позже специалисты признали, что в этом деле допущены ошибки. Детей Кручинскасам вернули только после того, как эта история была предана огласке.

После того как Каунасский окружной суд оправдал Кручинскене, женщина сказала, что не исключает возможности судиться с государством и требовать возмещения ущерба. Она считает, что ущерб за каждый день, проведенный в разлуке с детьми, составляет 1 млн. евро.

"Я с самого начала знала, что я невиновна. Я рада, что все наконец-то закончилось", – сказала журналистам женщина. Она заметила, что вся эта история плохо сказалась на ее семье.

Она сказала, что ее дочь еще не забыла об этом и часто говорит о разлуке с родителями. "Она делает маски, чтобы пугать полицейских, мышей, сотрудников службы по правам детей, вооружается для борьбы. Я была готова иначе представить детям полицейских, как помощников. Дети спрашивают, почему я села в полицейский автомобиль? Я им ответила, что меня застрелили бы, если бы я не послушалась, потом я просила помощи у Господа. Детям нужна какая-то надежда", – сказала Кручинскене.

Она заметила, что социальные работники ее семье никаких услуг не предоставляют.

Кручинскене поблагодарила адвоката за то, что он помог сделать так, чтобы детей не надо было отдавать в детский сад. Она сказала, что для детей, которые не ходили в детский сад, это могло быть дополнительным стрессом. На вопрос, не намерена ли она судиться с государством, Кручинскене сказала, что у нее есть такие планы.

"Мы думаем об этом", – сказала она.

"Мы думаем требовать возмещение ущерба. О сумме мы поговорим с адвокатом. Эти суммы установлены, но столько, сколько попросим, не заплатят. Я оценила бы каждые сутки разлуки с детьми в 1 млн. евро. это было 30 суток, значит 30 млн. евро. Я так оцениваю ущерб, но знаю, что столько не заплатят", – сказала Кручинскене.

Постановление Каунасского окружного суда в течение 30 дней может быть обжаловано в Верховном суде Литвы. Прокурор пока не мог ответить, будет ли обжаловано решение суда.