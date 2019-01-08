Сама обвиняемая 8 января сказала, что не знала о заседании, уверяла, что не получила повестку в суд. Кроме того, Кручинскене дала понять, что работники суда не позаботились о доставке повесток ей и ее адвокату.

"Мы долго ждали повестку, примерно знали, что суд должен быть где-то в эти дни, но ничего не получили. Ждали и не дождались, подумали, может, что-то изменилось. Почтальон не приходил, мы ничего не подписывали", - сказала Кручинскене.

По ее словам, в день, когда состоялось заседание, она была записана к зубному врачу, правда, заседание было назначено на 9.30, а визит к врачу – в 14.30 ч. Кручинскене отрицает намеренную неявку в суд и отказ принять повестку.

"Я уделила этому внимание, позвонила адвокату, нам сказали, что если повестки не было, ждем. Адвокат тоже ничего не получил. Мы все время бываем дома, никто ничего не приносил", - заметила женщина.

Ее супруг Гинтарас Кручинскас сказал, что ему о заседании суда было известно, поскольку ему позвонили накануне и сообщили об этом.

"На сегодня Эгле записана к врачу, мы долго ждали этого визита. Мы не могли не идти, если бы раньше знали, что-то изменили бы. Мы решили не идти в суд, ведь неизвестно, сколько продлится слушание, 2, 3, 4 часа. Снова вернуться, потом ехать, мы этот день уже распланировали", - сказал он.

Кручинскене считает, что повестку не прислали по вине суда. Надо отметить, что журналистов о дате заседания информировали еще в начале декабря. Кручинскене сказала, что знает дату следующего заседания и обязательно пойдет на него.

"Нам недавно звонили, кажется вчера, сказали, что не успели выслать повестку. Мы были заняты, мы много работаем, не успели выслать. Сейчас звонили мужу, сказали, кажется, через почту прислали. А мы не получили. Сейчас нам сказали точную дату и время, еще по почте пришлют и кажется полицейский должен прийти. Видно, что-то пропустили, я не знаю", - сказала женщина.

Адвокат Кручинскасов Саулюс Дамбраускас заметил, что суд должным образом не информировал о назначенном заседании, а это неуважение к обвиняемой.

"Мы повестку не получили, для адвоката повестка - святое дело. Все начинается с презумпции невиновности, человек не виновен, пока суд не постановил иначе. Уважение начинается с уважения суда к человеку. Я знал о заседании, поскольку интересовался в праздники, но адвокаты - занятые люди, у них есть дела, слушания по которым назначают за 2-3 месяца.

В первую очередь, важно своевременно информировать. Моя коллега уехала в Австралию на праздники. Мы повестки не получали. это неуважение, может, где-то недоглядели.

А то, что суд постановил доставить обвиняемую в суд принудительно, это уже результат давления прокурора. Надо своевременно сообщать, чтобы было время на подготовку к заседанию. Со мной такое случилось впервые. Я так понимаю, это ошибка суда. Сейчас мы о следующем заседании знаем", - сказал Дамбраускас.

Следующее заседание назначено на 6 февраля.