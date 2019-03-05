В суд вызывали свидетеля Теодораса Исмаиловаса, однако накануне он информировал суд, что из-за болезни приехать не сможет. Правда, по мнению суда, этот свидетель не является особенно важным, поскольку его включили в список свидетелей в связи с расследованием в отношении Кручинскаса, которое было прекращено, поэтому по делу Кручинскене он ничего особенного не мог бы сказать.

Исмайловас упоминается в истории Кручинскаса. Он - тот теперь уже бывший социальный работник, который якобы пытался вырвать из рук Кручинскаса мальчика. В суде Кручинскене заметила, что, скорее всего Исмайловас не хочет участвовать в слушаниях, поскольку чувствует себя неловко из-за своего участия в этой истории.

Кручинскене воспользовалась правом давать показания последней. Она сказала, что, по ее мнению, ей незачем свидетельствовать.

"Интересно послушать, я бы хотела больше не свидетельствовать, поскольку итак все ясно. Мы еще посоветуемся с адвокатом о том, что я могу добавить. Показания свидетелей меня не удивили, все придерживаются своей позиции", - сказала перед судом Кручинскене.

"Нечего тут говорить, я уже полиции, когда в первый день приходили, все рассказала, следователю рассказала. Просто скажу все, что говорила тогда", - сказала Кручинскене.

Ее супруг сказал, что дети чувствуют себя очень хорошо. Правда, они все еще вспоминают эту историю. Мальчик обращает внимание на полицейских. На вопрос, как они себя чувствуют, Кручинскас заметил, что все еще чувствуются последствия той истории.

"Тот день длится до сих пор, нечего тут вспоминать, ты уже находишься в этом, полгода мы живем тем днем - 29 сентября", - заметил Кручинскас.

В суде 5 марта планируют выслушать Кручинскене и последние выступления.

DELFI напоминают, что расследование по делу Кручинскене было завершено 13 ноября. В отношении отца расследование было прекращено, а матери придется ответить за нарушение общественного порядка.

Напомним, что вся Литва следила за историей Кручинскасов, у которых забрали двоих детей и передали их опекунам за то, что мать во время прогулки шлепнула 2-летнего сына по попе и ударила по рукам. Полицию вызвали прохожие. Детей родителям вернули почти через месяц.