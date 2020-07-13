Инцидент произошел 17 августа 2019 года в Вилкавишкисе.

Пострадавший перенес сложные операции, лишился работы в Ирландии. Осужденный приговорен к двум годам лишения свободы и должен возместить ущерб на сумму больше 12 000 евро.

Юркшайтиса судили за нанесение тяжелых травм из хулиганских побуждений.

До 17 августа 2019 г. Расюс А. и Юркшайтис не были знакомы.

В тот день в центре развлечений Topolis праздновали крестины дочери двоюродного брата жены Расюса А. В празднике участвовали 40 человек. Юркшайтис приехал на торжество с подругой, сам он родственником этой компании не приходился.

Согласно материалам дела, во время торжества мужчины не общались, сидели далеко друг от друга. Причиной инцидента стал алкоголь.

Юркшайтис потом вспоминал, что Расюс А. "странно на него посматривал, в его взгляде было недовольство, он усмехался". Однако эти заявления, вероятно, только попытка оправдать необъяснимые действия, которые привели его на скамью подсудимых.

Все началось около 2 ч. ночи, когда гости начали расходиться. Из центра Topolis вышел и Расюс А., он был в хорошем настроении. Он вместе с другими гостями пел песни и случайно оказался рядом с Юркшайтисом.



"Он подошел и стал петь мне прямо в лицо. Я сказал ему, чтобы он отстал и не приставал к людям, что у него лицо в слюнях", – рассказал Юркшайтис свою версию событий.

То что Расюс А. мог петь и близко подойти к Юршайтису, подтвердили очевидцы.

Юркшайтис сказал, что после этого инцидента разгорелся словесный конфликт. Их развели в стороны. Один из очевидцев вспомнил, слова Юркшайтиса: "Кто ты такой?, Тебе что, старик, жить надоело?"

Расюс А. на это лишь махнул рукой и отошел, правда, произнес несколько раз бранное слово, каким называют гомосексуалистов. Это и стало причиной кровавого конфликта.

Юркшайтис бросился к нему и кулаком ударил Расюса А. в лицо, после чего пострадавший упал лицом на асфальт, на асфальте появилась лужа крови. Начался переполох. Сын Расюса А. стал кричать, что его папа умер.



Юркшайтис с места происшествия уехал, бросив подругу. Полиция той ночью его не нашла.

На следующий день Юркшайтис сам приехал в Каунасскую клинику, куда положили Расюса А. Он пришел извиниться, но супруга пострадавшего сказала, что вел себя он невежливо, уверял, что виноват не только он, но и Расюс А., который его оскорбил. Искренних извинений, по словам женщины, не было.

Дело было передано в суд. Юркшайтис свою вину не отрицал и даже возместил пострадавшему часть ущерба – 5000 евро. Суд признал вину Юркшайтиса и констатировал, что он, как спортсмен, осознавал, какой силы удар нанес человеку и сделал это сознательно. Кроме того, он не оказал помощь пострадавшему, а сбежал.

Суд постановил, что словесные оскорбления - не повод к такого рода разборкам. Суд назначил Юркшайтису минимальное наказание - два года лишения свободы (максимальное наказание - 10 лет).

Адвокат Юркшайтиса дайнюс Гудас считает, что это слишком суровое наказание и намерен его обжаловать.