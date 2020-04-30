Кризис в Картянской больнице: нет достаточного количества желающих работать за 35 евро в час

Директор администрации Кретинского района Йоланта Гирдвайне сказала, что на сегодняшний день персонал найден, сменили даже руководителя.

"Назначен новый глава учреждения, поскольку экс-директор находится в самоизоляции. Ответственность взял на себя главврач Томас Склюдерис. Спасибо ему. Основная задача за минувшие сутки - собрать персонал, который сменил бы контактировавших и заболевших работников. Спасибо всем, кто жертвовал собой. Сегодня в 8 ч. сменили тех, кто работал дольше в ожидании новой смены. Очень жаль, что найти медсестер нелегко", – сказала Гирдвайне.

Сейчас в команде одни женщины, не хватает работников-мужчин. Гирдвайне сказала, что после работы в больнице медики не смогут вернуться домой, им придется какое-то время жить отдельно от своих семей. Не хватает еще минимум 5 человек.

"Сейчас у нас есть три команды. Они покрывают работу на сутки. Завтра с утра нам нужны 1-2 команды, чтобы людям было легче работать. Вчера мы уже искали место жительства для работников. Очевидно, что после работы в больнице они домой вернуться не смогут. Меня приятно удивили предприниматели. Отозвались хозяева Vyšnių dvarаs и предоставили жилье бесплатно", – сказала Гирдвайне.

Однако она заметила, что не все новости положительные. Нужны руки, а желающих прийти работать в больницу - немного. Нужен подсобный персонал, который может работать физически. В больнице много больных, которые не ходят, их надо переворачивать, поднимать, это требует физической силы.

Сейчас ситуация в Картянской больнице под контролем.

За работу в дневное время платят 35 евро в час, в ночную 45 евро в час "на бумаге". Гирдвайне заметила, что именно хорошие зарплаты помогли найти людей.

"Звонят и удивляются: вы точно столько платите? А что делать? Мы иногда тратим не на то, на что надо, а на то, где нет иной возможности. В данной ситуации это так. Пусть деньги будут поддержкой, поощрением, как хотите, так и оценивайте", – сказала Гирдвайне.