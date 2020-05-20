Инструктор Андрей Савченко сказал, что нередко водители возмущаются тем, что по дорогам ездит сельхозтехника, но водители должны помнить, что тракторы и другая подобная техника - на равных с легковыми автомобилями могут участвовать в движении, поэтому надо вести себя уважительно.
Медленнее, но безопаснее
Савченко сказал, что в таких ситуациях именно водители легковых автомобилей представляют опасность не только для самих себя, но и для других участников движения, поскольку не хотят ехать медленно и порой идут на обгон в условиях плохой видимости. Инструктор обратил внимание на то, что нередко водители как следует не оценивают ситуацию, а ведь они должны соблюдать правила.
"Не всегда сельхозтехника едет медленно. Бывает и такое, когда она едет со скоростью 65 км/ч там, где допустимая скорость составляет 70 км/ч, а водители возмущаются, что она тормозит движение. Но в данном случае нельзя говорить о медленной езде, в таком случае водитель трактора не должен останавливаться и пропускать других. Водители в таком случае должны выждать подходящий для маневра момент", – сказал Савченко.
Убедитесь в том, что вам хватит места
Савченко сказал, что те, кто хочет обогнать такой транспорт, должны маневрировать, только убедившись, что места достаточно, как сбоку, так и спереди. Инструктор заметил, что важно оценить, ширину техники, которая едет впереди, поскольку в некоторых случаях даже при благоприятных условиях обогнать не удастся из-за недостатка места сбоку.
"Важно не только посмотреть вперед, но и оценить, можно ли вообще обогнать, например, комбайн, из-за его ширины. Если да, то надо оставить больше зазор спереди, убедиться, что можно маневрировать и тогда идти на обгон. Если обогнать невозможно, надо подождать, пока водитель сельхозтехники сдвинется в сторону и пропустит тех, кто едет сзади", – сказал инструктор.
Возможно, придется подождать
Савченко сказал, что в ПДД сказано, что водитель такой техники, если скорость его движения намного ниже установленной допустимой, должен пропустить других участников движения, остановившись и освободив путь. Однако водителям не стоит злиться, если он этого не делает как только они подъезжают.
"Согласно правилам, водитель должен пропустить образовавшуюся колонну, поэтому не стоит думать, что он съедет в сторону, как только к нему приблизится автомобиль. Не надо забывать, что съехать в сторону можно тоже только тогда, когда этот маневр безопасен для окружающих", – сказал инструктор.
Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.
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