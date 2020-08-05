Критика в адрес Вильнюса: запуск БелАЭС приближается, а мы не знаем, готовы ли к этому

"С вами я общался год назад, 1-5 октября, когда проходили учения на государственном уровне. Мы радовались, что муниципалитеты, которые в первую очередь должны предпринимать быстрые действия - Вильнюсского района и Швенченского района - демонстрировали большой прогресс.

21-25 июля мы провели практическую оценку муниципалитетов, которые находятся на расстоянии 100 км от АЭС. (…) Весть такая, муниципалитеты готовятся, стараются, мы предоставили им необходимую методическую помощь", - сказал после заседания заместитель главы Департамента пожарной безопасности и спасения Миндаугас Канапицкас.

Он сожалел, что не удалось провести практическую проверку Вильнюса.

"Довелось говорить и со специалистами, причины не могу назвать. Может, из-за COVID-19, может, работники администрации не нашли время, способ или чем-то были заняты. (…) В Вильнюсе достаточно людей, занимающихся гражданской безопасностью", - сказал Канапицкас.

Председатель ПКНБО Дайнюс Гайжаускас сказал, что была необходимость в таком заседании.

"Мы сталкиваемся с проблемой управления на двух уровнях – на государственном и муниципальном. Если в Островце случится несчастье, государство будет готово. Мы знаем что делать. Учения показали недочеты и недостатки – это касается йодных таблеток, средств безопасности, информирования, средств, способов, эвакуации, запасов продовольствия. На государственном уровне все эти вопросы решены. Их раздали и муниципалитетам, но не все муниципалитеты их раздали и даже не составили планы", - сказал Гайжаускас.

Он подчеркнул, что Вильнюс вообще в учениях не участвовал, это единственный муниципалитет, который проигнорировал тестирование, проводившееся Департаментом пожарной безопасности и спасения, чтобы выяснить, чего муниципалитету не хватает.

"Этого не должно быть, чтобы Вильнюс, входящий в эту зону, не участвовал в госучениях. Пляж они открыли, а послезавтра запускают АЭС, и мы не знаем, готовы ли они. Что вы, вильнюсцы, будете делать? Это лишь вопрос времени. Конечно, государство будет реагировать, но это игнорирование показывает, что на двух уровнях управления нет договоренности", - сказал Гайжаускас.

"Муниципалитеты, находящиеся в радиусе 30 км, знают, что делать. Йодные таблетки даны, но они застряли в муниципалитете – старосты не раздали и т.д. По подсчетам департамента, (…) один маленький муниципалитет, находящийся у границы (Швенченский) раздал лишь 10%", - сказал глава ПКНБО.

Консерватор Лауринас Каэюнас после заседания сожалел, что о подготовке к запуску БелАЭС говорят так, будто есть еще 3-5 лет.

"Ведь, возможно, в пятницу физически запустят БелАЭС. И тогда до первого квартала 2021 года он начнет работать в полную мощность. Есть несколько этапов, с каждым из них растет риск инцидентов и аварий. У нас есть 2-3 месяца, а из того, что мы сегодня услышали, создается впечатление, что мы отстаем на 2-3 года", - сказал Кащюнас, заметив, что самая большая проблема - отсутствие согласованности между государственными и муниципальными силами.

"Например, госведомства купили йодные таблетки. Они уже у муниципалитетов. Но, если вы спросили бы у меня, получили ли мы ответ на вопрос, раздали ли таблетки жителям или уведомили ли жителей, куда за ними прийти, то я не смогу ответить на этот вопрос, поскольку нет контролирующего инструмента", - сказал Кащюнас.

Он предложил в связи с ситуацией в Вильнюсе обратиться к мэру с призывом о сотрудничестве.

"Что касается Вильнюса, это отдельный разговор. Мы говорим о муниципалитетах, при том, что Вильнюс не предоставляет никаких данных. Мы решили обратиться к мэру", - сказал консерватор.

Уже сообщалось, что БелАЭС возможно запустят 7 августа.