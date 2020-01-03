После того как парламент утвердил бюджет, информационное агенство BNS попросило экономистов и экспертов оценить, как бюджет на 2020 год скажется на неравенстве доходов.

Семь участников опроса сказали, что неравенство уменьшится, поскольку увеличатся пенсии, "детские" деньги и зарплаты, а люди с большими доходами будут платить больше налогов.

Шесть экспертов сказали, что положение не изменится, поскольку товары и услуги будут дорожать и "съедят" большую часть растущих доходов.

Три эксперта сказали, что неравенство доходов в этом году увеличится, поскольку доходы малоимущих будут расти медленно.

По данным Еврокомиссии, в последние годы неравенство доходов в Литве было одним из самых больших во всем ЕС – Брюссель назвал ситуацию критической, а влияние налогов и социальных выплат на неравенство и снижение нищеты – ограничено.

Часть участников опроса считают, что рост пенсий, минимальной зарплаты, "детских" денег в Литве в 2020 г. должны снизить неравенство доходов.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что доходы людей с небольшим заработком, увеличатся быстрее, чем у тех, кто получает большие доходы – в 2020 г. прогнозируют быстрый рост зарплат бюджетного сектора, кроме того, средняя пенсия увеличится быстрее, чем зарплата "на руки".

"Минимальная зарплата также увеличится больше средней. Мы прогнозируем, что уровень безработицы в этом году расти не будет, останется таким же, как в прошлом. Еще надо прибавить "детские" деньги, которые больше станут для многодетных семей и семей с небольшими доходами, поэтому велика вероятность того, что в 2020 году неравенство доходов станет меньше, но перемены в статистике мы увидим только через 1,5 года", – сказал Повилаускас.

Экономист Центробанка Литвы Лаура Гальдикене сказала, что на снижение неравенства повлияет и увеличенный с 2020 г. подоходный налог для людей с большими доходами.

В этом году с 27% до 32% увеличится тариф для тех, кто зарабатывает больше 110 000 евро в год. В Литве есть 2000 таких человек.

Некоторые экономисты считают, что перемены слишком фрагментарны, чтобы называть из решительными шагами, которые изменят положение. "Кое-какие сдвиги есть, не стоит это отрицать, но это больше коррекция, чем то, что приведет к изменениям. Эти перемены не изменят покупательную способность большинства жителей Литвы, но надо надеяться (а сигналы есть разные), что изменения на рынке ее не уменьшат", – считает профессор Каунасского технологического университета Ритис Крушинскас.

Профессор университета Управления и экономики ISM Тадас Шараповас сказал, что налоговые изменения повлияют на положение некоторых социальных групп, например, пенсионеров, семей с детьми, но ожидается инфляция, поэтому неравенство доходов не изменится. С ним согласен экономист SME Finance Александр Изгородин – он обратил внимание на то, что рост цен будет поощряться ростом акцизов на горючее, алкоголь и налога на прибыль банков.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что неравенство не изменится, поскольку льготы подоходного налога не исчезли, а необлагаемый налогами минимум повышают медленнее, чем планировалось.

Ученый университета им. Витаутаса Великого Йоне Календене сказала, что для снижения неравенства надо, чтобы быстрее росли доходы у тех, у кого они небольшие это пенсионеры и работники госсектора.

Представитель Литовской бизнес-конфедерации Марюс Дубниковас сказал, что неравенство доходов могут снизить только большие доходы людей и создание систем, которые приближают жителей к управлению капиталом, а попытки забрать у одной группы и передать другим - кратковременные и ненадежные.

Ученый Шяуляйского университета Мартинас Бразаускас сказал, что новые налоги снизят эффект повышения зарплат.

"Неравенство доходов как в мире, так и в Литве растет из-за подорожания финансового имущества и низких процентных ставок. Люди с большими доходами могут не только инвестировать, но и брать кредиты при хороших условиях. Эти факторы по-прежнему будут обуславливать рост неравенства", – считает он.

Эксперт Института свободного рынка Индре Гените-Пикчене сказала, что инициативы "на бумаге"снизят неравенство, но в долгосрочном периоде это ненадежно.

"Непоследовательно, хаотично, дискриминирующие и даже антиконституционные инициативы искажают налоговую систему. Это нанесет урон репутации Литвы. Непривлеченные инвестиции, отъезд квалифицированных специалистов и руководителей, перемещение бизнеса – все это снизит доходы в бюджет", – сказала она.